Джеко: «„Рома“ полностью заслужила своё место в полуфинале»

Нападающий «Ромы» дал комментарий после ничьей с «Аяксом» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и поделился ожиданиями от полуфинального поединка с «Манчестер Юнайтед».

В итоге мы добились того, чего хотели. Это самое важное, хоть нам и нелегко пришлось в обоих матчах.

Команда продемонстрировала характер. В прошлом пропущенный гол мог выбить нас из колеи, но сегодня мы отыгрались и не останавливались до самого конца. После всего этого мы полностью заслужили своё место в полуфинале.

Это был нелёгкий путь, ведь «Брага», «Шахтёр» и «Аякс» были по сути самыми трудными соперниками, которые могли нам достаться.

Теперь перед нами ещё одно громкое имя, но «Рома» — это тоже громкое имя. И мы должны выложиться на все сто, чтобы выйти в финал.