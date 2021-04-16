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Джеко: «„Рома“ полностью заслужила своё место в полуфинале»

16 апреля 2021, 06:27
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко дал комментарий после ничьей с «Аяксом» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и поделился ожиданиями от полуфинального поединка с «Манчестер Юнайтед».

В итоге мы добились того, чего хотели. Это самое важное, хоть нам и нелегко пришлось в обоих матчах.

Команда продемонстрировала характер. В прошлом пропущенный гол мог выбить нас из колеи, но сегодня мы отыгрались и не останавливались до самого конца. После всего этого мы полностью заслужили своё место в полуфинале.

Это был нелёгкий путь, ведь «Брага», «Шахтёр» и «Аякс» были по сути самыми трудными соперниками, которые могли нам достаться.

Теперь перед нами ещё одно громкое имя, но «Рома» — это тоже громкое имя. И мы должны выложиться на все сто, чтобы выйти в финал.

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rubinovyi2
rubinovyi2
16 апреля в 14:07
И так далеко забрались..
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 08:22
Я не знаю что и как Рома заслужила , счёт на табло.
Но смотреть такие матчи совсем не интересно в исполнении Ромы . И статистика тому подтверждение.
Можно смело сказать эту фразу к данной игре Ромы , - " Только Бог нам сегодня помог !!! "
Всем Добра !!!
swed27
swed27
16 апреля в 06:35
Удачи римлянам на пути в финал
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