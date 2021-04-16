Трпишовски: «„Арсенал“ был лучше нас в каждом аспекте»

Главный тренер «Славии» прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

«Арсенал» был лучше в каждом аспекте игры и заслужил пройти дальше, так как был сильнее и быстрее в обоих матчах.

Мы хорошо начали этот матч, здорово комбинировали, но затем мы потеряли мяч в опасной зоне и пропустили, гол не был засчитан, но затем мы не смогли вынести мяч из штрафной и пропустили по-настоящему. Затем с фланга пришли ещё два гола «Арсенала», и это выбило нас из колеи.

Уступая 0:3, мы просто хотели забить хотя бы один гол для болельщиков, но «Арсенал» продемонстрировал настоящий класс, и нам по-прежнему приходилось отражать все их опасные контратаки и в принципе много работать в защите.