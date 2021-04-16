Сульшер: «Будет здорово, если мы закончим сезон с трофеем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где МЮ предстоит сыграть с «Ромой».

«Гранада» заставляет вас попотеть. В этом матче был большой упор на физику, соперник шёл вперёд большими силами. В таких матчах вы должны хорошо обороняться.

Счёт 2:0, сухой матч, несколько хороших индивидуальных выступлений. Мы полны решимости перед воскресной игрой [с «Бернли»].

«Рома» хорошо обороняется, как всегда бывает с итальянскими командами. Все мы знаем Эдина Джеко, поэтому каждый мяч в нашей штрафной будет представлять опасность. Мы с нетерпением ждём этой встречи. Мы в полуфинале. Это выглядит как настоящий еврокубковый поединок, ведь «Рома» — клуб с богатой историей. Но ранее мы хорошо играли против итальянских команд.

Мы идём в полуфинал с надеждой выйти в финал. Если мы сможем закончить сезон с трофеем, это будет здорово.