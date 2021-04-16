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Сульшер: «Будет здорово, если мы закончим сезон с трофеем»

16 апреля 2021, 03:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где МЮ предстоит сыграть с «Ромой».

«Гранада» заставляет вас попотеть. В этом матче был большой упор на физику, соперник шёл вперёд большими силами. В таких матчах вы должны хорошо обороняться.

Счёт 2:0, сухой матч, несколько хороших индивидуальных выступлений. Мы полны решимости перед воскресной игрой [с «Бернли»].

«Рома» хорошо обороняется, как всегда бывает с итальянскими командами. Все мы знаем Эдина Джеко, поэтому каждый мяч в нашей штрафной будет представлять опасность. Мы с нетерпением ждём этой встречи. Мы в полуфинале. Это выглядит как настоящий еврокубковый поединок, ведь «Рома» — клуб с богатой историей. Но ранее мы хорошо играли против итальянских команд.

Мы идём в полуфинал с надеждой выйти в финал. Если мы сможем закончить сезон с трофеем, это будет здорово.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 12:45
Будет интересно сыграть с Ромой, увидим Смольдини и Мхитаряна. Но МЮ должен проходить их, как и Милан.
Evilhuman
Evilhuman
16 апреля в 09:52
Соглашусь, кубок ЛЕ лишним не будет
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 апреля в 09:11
Не дождешься
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 05:16
Всё к этому идёт.
ОПС
ОПС
16 апреля в 03:55
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