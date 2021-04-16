ГлавнаяНовости

Эмери: «Моё прошлое в „Арсенале“ не так важно»

16 апреля 2021, 03:06
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери после победы над загребским «Динамо» (2:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд турнира поделился ожиданиями от полуфинального поединка с «Арсеналом», который он возглавлял ранее.

«Вильярреал» уже преодолевал это испытание (Прим. — выход в полуфинал Лиги Европы). Преодолеть полуфинальный барьер — это серьёзный вызов. Возможность выйти в Лигу чемпионов через Лигу Европы — это очень серьёзно.

Мы здесь, чтобы исполнить мечту людей. Эта мечта со временем становится больше. Моё прошлое в «Арсенале» не так важно.

Все новости
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
«Артета и „Арсенал“ — идеальная пара». Эмери — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 18:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 05:53
А выиграть их хочется ,но не получится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 05:17
Самое сумбурное прошлое Эмери было в спартаке.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 03:29
Да ужж. Тут не до сантиментов. Что было , то прошло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100