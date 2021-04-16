Эмери: «Моё прошлое в „Арсенале“ не так важно»

Главный тренер «Вильярреала» после победы над загребским «Динамо» (2:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд турнира поделился ожиданиями от полуфинального поединка с «Арсеналом», который он возглавлял ранее.

«Вильярреал» уже преодолевал это испытание (Прим. — выход в полуфинал Лиги Европы). Преодолеть полуфинальный барьер — это серьёзный вызов. Возможность выйти в Лигу чемпионов через Лигу Европы — это очень серьёзно.

Мы здесь, чтобы исполнить мечту людей. Эта мечта со временем становится больше. Моё прошлое в «Арсенале» не так важно.