Фонсека: «Я очень горд. Никогда раньше не выходил в полуфинал»

Главный тренер «Ромы» дал комментарий после домашней ничьей с «Аяксом» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд турнира.

Мне кажется, что в Амстердаме у нас было больше проблем в обороне, тогда как сегодня мы в основном держали «Аякс» под контролем. Это высококлассная команда, но мы очень хорошо сыграли сегодня в защите.

Нелегко играть против команды с таким классным нападением. Мы провели очень практичный матч, держа в уме счёт 2:1 в первом круге, и я думаю, что это был правильный подход.

Я никогда раньше не выходил в полуфинал, поэтому я очень горжусь этим результатом, особенно сейчас, когда мы представляем Италию в еврокубках. Это источник гордости и для «Ромы». Все мы очень рады.

Может ли выход в полуфинал повлиять на моё будущее в «Роме»? Это ничего не меняет. Я не знаю, буду ли тренером «Ромы» в следующем сезоне — только то, что я буду тренером в следующей игре.

Я всегда говорил, что будущее не сильно беспокоит меня. Сейчас имеет значение только «Рома».