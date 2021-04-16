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Фонсека: «Я очень горд. Никогда раньше не выходил в полуфинал»

16 апреля 2021, 04:17
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал комментарий после домашней ничьей с «Аяксом» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд турнира.

Мне кажется, что в Амстердаме у нас было больше проблем в обороне, тогда как сегодня мы в основном держали «Аякс» под контролем. Это высококлассная команда, но мы очень хорошо сыграли сегодня в защите.

Нелегко играть против команды с таким классным нападением. Мы провели очень практичный матч, держа в уме счёт 2:1 в первом круге, и я думаю, что это был правильный подход.

Я никогда раньше не выходил в полуфинал, поэтому я очень горжусь этим результатом, особенно сейчас, когда мы представляем Италию в еврокубках. Это источник гордости и для «Ромы». Все мы очень рады.

Может ли выход в полуфинал повлиять на моё будущее в «Роме»? Это ничего не меняет. Я не знаю, буду ли тренером «Ромы» в следующем сезоне — только то, что я буду тренером в следующей игре.

Я всегда говорил, что будущее не сильно беспокоит меня. Сейчас имеет значение только «Рома».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
16 апреля в 08:20
С такой игрой Ромы в матче с МЮ шансов практически нет. С красными так отскочить не получится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 07:06
Может ещё и в финале поиграешь!
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 07:00
Так и до финала доберется
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 06:14
Задача значит уже выполнена.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 05:15
Радуйся пока повезло.
swed27
swed27
16 апреля в 04:24
С почином и удачи
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 04:23
Предел мечтании Ромы выход в полуфинал ЛЕ? Если это так то, это печально.
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