Классен: «Я обязан был использовать свой момент у ворот „Ромы“»

Полузащитник «Аякса» дал комментарий после ничьей с «Ромой» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Если взглянуть на всё двухматчевое противостояние, то мы были лучшей командой. Но да, это ничего не значит. Мы знали, что «Рома» будет защищать счёт 2:1, и нам было трудно прорвать их оборону.

У меня был отличный момент в первом тайме, и я был обязан забивать. К сожалению, я недостаточно высоко поднял мяч, и защитнику удалось заблокировать удар.