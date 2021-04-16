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Классен: «Я обязан был использовать свой момент у ворот „Ромы“»

16 апреля 2021, 05:59
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен дал комментарий после ничьей с «Ромой» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Если взглянуть на всё двухматчевое противостояние, то мы были лучшей командой. Но да, это ничего не значит. Мы знали, что «Рома» будет защищать счёт 2:1, и нам было трудно прорвать их оборону.

У меня был отличный момент в первом тайме, и я был обязан забивать. К сожалению, я недостаточно высоко поднял мяч, и защитнику удалось заблокировать удар.

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mihaluch
mihaluch
16 апреля в 06:15
А подсчитай сколько таких моментов было за две игры.
Vladimir808
Vladimir808
16 апреля в 06:12
Забивать надо, а не болтать.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 06:03
А мог бы развернуть игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 06:01
Упустил ты свой момент
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