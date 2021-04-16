Стукалов: «В армии становятся настоящими мужчинами»

Главный тренер «Уфы» рассказал о своей службе в армии.

От звонка до звонка в МЧС . В армии тренировал команду ФК «Спасатель». Служили с братом в части рядом с городом Руза, там на территории был стадиончик. Сделали команду благодаря полковнику Сергею Витальевичу Ефименко, он сейчас командир части.

Служба в армии — это опыт. Для кого-то – положительный, для кого-то – отрицательный, я многое почерпнул. Это дисциплина. После армии начинаешь ценить некоторые моменты гражданской жизни.

Возможно, это слишком громкие слова, но там становятся настоящими мужчинами – вдалеке от дома, с лишениями, в условиях жесточайшей дисциплины… Я не планировал уклоняться от службы.