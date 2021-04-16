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Стукалов: «В армии становятся настоящими мужчинами»

16 апреля 2021, 12:02

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о своей службе в армии.

От звонка до звонка в МЧС. В армии тренировал команду ФК «Спасатель». Служили с братом в части рядом с городом Руза, там на территории был стадиончик. Сделали команду благодаря полковнику Сергею Витальевичу Ефименко, он сейчас командир части.

Служба в армии — это опыт. Для кого-то – положительный, для кого-то – отрицательный, я многое почерпнул. Это дисциплина. После армии начинаешь ценить некоторые моменты гражданской жизни.

Возможно, это слишком громкие слова, но там становятся настоящими мужчинами – вдалеке от дома, с лишениями, в условиях жесточайшей дисциплины… Я не планировал уклоняться от службы.

В прошлом году в корейскую армию попал форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.

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Союзник противников
Союзник противников ответ grroznyi85 (раскрыть)
16 апреля в 17:32
По закону о альтернативной службы можно и утки выносить,но это не означает,что данный вид деятельности-ВОИНСКИЙ ТРУД.И опять же,в этом я не вижу никакого уничижения,просто всегда борюсь против термина "военный",применяемого повседневно ко всем :Полиции,МЧС и пр.У нас сейчас полстраны в форме ходит(и при погонах),а главный доминантный самец-РОСПОТРЕБНАДЗОР(скорее-самка).
grroznyi85
grroznyi85 ответ Союзник противников (раскрыть)
16 апреля в 16:08
В структуре МЧС России есть так называемые "спасательные воинские формирования". Согласно федеральному закону "О статусе военнослужащих" в них можно проходить службу в армии.
Elliada
Elliada
16 апреля в 14:33
Когда-то было так. Сейчас это санаторий
Союзник противников
Союзник противников ответ NileCroco (раскрыть)
16 апреля в 13:31, ред.
Да мы понимаем,что ты -фанат других армий.А каких???
NileCroco
NileCroco
16 апреля в 12:22
Не в российской.
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 12:13
МЧС-не АРМИЯ,а АРМИЯ-не МЧС.В этом нет ничего уничижительного,но это абсолютно разные структуры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 12:03
Это так и есть...
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