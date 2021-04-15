Семак: «Ганчаренко — один из лучших тренеров в нашем футболе»

Рулевой «Зенита» порассуждал о предстоящем матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Краснодар» — один из лидеров нашего футбола. Поэтому нас ждет очень сложный матч.

Новый тренер — это всегда новый взгляд на позиции игроков, на их расположение, поэтому всегда есть некоторые сложности при подготовке. Но мы прекрасно знаем футболистов «Краснодара», их индивидуальные качества. В этом отношении многое понятно для нас. Что касается самой игры, то пока сложно предположить, как она сложится.

Я прекрасно знаю Ганчаренко, мы в хороших приятельских отношениях. Всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе.