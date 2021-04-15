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Семак: «Ганчаренко — один из лучших тренеров в нашем футболе»

15 апреля 2021, 13:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Рулевой «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Краснодар» — один из лидеров нашего футбола. Поэтому нас ждет очень сложный матч.

Новый тренер — это всегда новый взгляд на позиции игроков, на их расположение, поэтому всегда есть некоторые сложности при подготовке. Но мы прекрасно знаем футболистов «Краснодара», их индивидуальные качества. В этом отношении многое понятно для нас. Что касается самой игры, то пока сложно предположить, как она сложится.

Я прекрасно знаю Ганчаренко, мы в хороших приятельских отношениях. Всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
15 апреля в 23:35
Гончаренко лучший тренер в 2021 году для Тулы ....два раза приезжал и 6 очков отдал ....Три с ЦСКА ... И три с Краснодаром ......:) :)) :))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:20, ред.
И Гончаренко хороший тренер....
И Семак...
И Дзюба хороший нап...

...только почему то потом евроосень....
...и 20 игр - 0 побед...

РПЛ - отдельный подвид в структуре УЕФА...
...таинственный и загадочный...
Mi6
Mi6
15 апреля в 21:32
Смешно слушать Семака, при всём уважении к нему. Гончаренко - это тупик российского футбола! С ним Краснодару в пердив дорога
Сп62
Сп62
15 апреля в 20:53
Когда у одного актёра спросили, кого он считает выдающимся актёром современности, он скромно ответил: нас несколько.
nikot
nikot
15 апреля в 20:16
Семак то точно худший!
mortid
mortid ответ Союзник противников (раскрыть)
15 апреля в 18:48
Какие они уфимцы? Один хохол, второй бульбаш.
dzvinka
dzvinka
15 апреля в 18:47
возможно даже лучший, на одном уровне с семаком)))
cska1948
cska1948
15 апреля в 18:38
А что вы хотели услышать о тренере соперника накануне матча? Представьте, что Семак назвал бы Ганчаренко "тренеришкой", а 17 апреля Зенит проигрывает Краснодару! Что бы вы при ТАКОМ раскладе говорили о Семаке?
Санчо Панса
Санчо Панса
15 апреля в 18:04
Выдает очень большие авансы белорусу) Я бы сказал, чересчур большие!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
15 апреля в 17:40, ред.
Даааа ну и заявочка . Значит ЦСКА вышвырнул одного из лучших тренеров России ! Где будем искать крайнего ???? Семак явно намекает на некомпетентность руководства нашего клуба ! А я если честно , уже вторую неделю спокойно сплю от этого недотренера !
andrefino13
andrefino13
15 апреля в 17:20
Интересные коменты))) Во что превратился сайт, помойку...
Mustаng
Mustаng
15 апреля в 16:33
Не сказал бы, что прям таки хорош. Тренер-середняк, иначе б ЦСКА не был там где сейчас, а потом одни и те же отговорки после неудачных или провальных матчей, непонятные замены, в общем не мало нелогичных действий.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 апреля в 16:24
Как в той басне...кукушка хвалит Петуха....
ermak6848
ermak6848
15 апреля в 16:18
два парня красавы
1bear
1bear
15 апреля в 15:57
"вот и встретились два физрука" (народнаях((((((
LOpp
LOpp
15 апреля в 15:32
оба вы уровня Уфы.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 апреля в 15:31
Семак: «Ганчаренко — один из лучших тренеров в нашем футболе»
Семак так завуалированно назвал лучшим себя!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 15:24
Посмотрим , что наваяет Витя в Краснодаре. Состав то там приличный, может что и получится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
15 апреля в 15:15, ред.
Ты заголовок проч итай внимательно и найдёшь там ответ.
rubinovyi2
rubinovyi2
15 апреля в 15:15
Один лидер нашего футбола,на десятом месте и еще один лидер,постоянный участник полуфинала ЛЧ...))
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
15 апреля в 14:46
Привет...сверху по крыше)...
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
15 апреля в 14:31
А Тедеско им снизу в дно стучит) привет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:18
Трудно спорить с Богданычем.
berda2003
berda2003
15 апреля в 14:16
значит краснодар не даст спартаку приблизиться к зениту...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 апреля в 14:14
Скажите, а Гончаренко "россиянин"? У него гражданство московское?
Futurista
Futurista
15 апреля в 14:13
Лучший снизу...после Серожи...
За адекватность
За адекватность
15 апреля в 14:12
Отвесил реверанс, должен быть ответный...
makkie
makkie
15 апреля в 14:07
Физрук физрука видит издалека ))
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 14:01
Там фразу Семака не закончили. Он сказал: "Ганчаренко один из лучших тренеров в нашем футболе, после меня."
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 апреля в 13:57
Проигрывать Семак собрался.
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