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Стукалов: «Тедеско? И я, и он живем игрой, нас можно сравнить»

16 апреля 2021, 10:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против «Спартака».

Надеюсь, что впереди еще много таких матчей. Настроение — рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело — зрителем, а тут — тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.

Сейчас это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и «Спартака». Наша задача — правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадежная ситуация.

Тедеско? И я, и он живем игрой, поэтому нас можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы — горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это все-таки большой стресс плюс дает определенный заряд ребятам.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 11:41
Мы пока с Тедеской живы,
оба скачем по Земле;
правда,наши перспективы
в этом матче на нуле...
112910415
112910415
16 апреля в 10:49
успеха Алексею во всех матчах, кроме ближайшего !
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 10:48
Стукалов и Тедеско , горячие финские парни !!!)))
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