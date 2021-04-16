Стукалов: «Всем хочется, чтобы российский футбол был более результативным»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением об уровне российского футбола.

В моей картине мира нужно стремиться играть так, как играют топовые команды и лучшие тренеры. Команда обязана быть тактически гибкой, чтобы перестраиваться по ходу игры на различные схемы исходя из ситуации: забили, пропустили, какую формацию выбрал соперник и прочие факторы. Это сложно настроить быстро, нужен примерно сезон, но все реально.

Если взять команды РПЛ и ФНЛ , то у нас мало тех, кто готов меняться тактически по ходу матча. Почти всегда есть базовая схема с нюансами и все. А так, чтобы было 2-3 схемы, чтобы команда вела гибридную игру (по одной структуре в атаке, по другой — в обороне), этого очень мало.

Наверное, всем нам хочется, чтобы российский футбол был более агрессивным, результативным и интенсивным. Но если одна команда стоит сзади, а другая пытается атаковать, то никакой интенсивности не будет. Никогда.

У нас есть 5-6 команд, которые имеют солидные бюджеты и квалифицированных исполнителей, остальные ставят задачу набрать 30 очков за сезон, чтобы спастись от вылета. Понятно, что результат давит на тренеров и клубы, но в итоге мы имеем, что в 70 процентах матчей одна команда атакует, а вторая закрывается и ждет моменты.