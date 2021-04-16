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Стукалов: «Всем хочется, чтобы российский футбол был более результативным»

16 апреля 2021, 11:30

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением об уровне российского футбола.

В моей картине мира нужно стремиться играть так, как играют топовые команды и лучшие тренеры. Команда обязана быть тактически гибкой, чтобы перестраиваться по ходу игры на различные схемы исходя из ситуации: забили, пропустили, какую формацию выбрал соперник и прочие факторы. Это сложно настроить быстро, нужен примерно сезон, но все реально.

Если взять команды РПЛ и ФНЛ, то у нас мало тех, кто готов меняться тактически по ходу матча. Почти всегда есть базовая схема с нюансами и все. А так, чтобы было 2-3 схемы, чтобы команда вела гибридную игру (по одной структуре в атаке, по другой — в обороне), этого очень мало.

Наверное, всем нам хочется, чтобы российский футбол был более агрессивным, результативным и интенсивным. Но если одна команда стоит сзади, а другая пытается атаковать, то никакой интенсивности не будет. Никогда.

У нас есть 5-6 команд, которые имеют солидные бюджеты и квалифицированных исполнителей, остальные ставят задачу набрать 30 очков за сезон, чтобы спастись от вылета. Понятно, что результат давит на тренеров и клубы, но в итоге мы имеем, что в 70 процентах матчей одна команда атакует, а вторая закрывается и ждет моменты.

Если бы маленькие команды играли организованно, но агрессивно, с высоким прессингом, контригрой, то это был бы совсем другой уровень лиги и интереса. Примером может служить АПЛ и Бундеслига, где команды нижней части таблицы всегда готовы преподнести сюрприз.

Ранее Алексей Стукалов прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против «Спартака».

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David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 апреля в 12:17
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 апреля в 12:12
Есть другие пути для популяризации РПЛ и российского футбола. Предлагаю начать с правильного логотипа:
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 11:48
Хотеть может любой, Хотеть не вредно , - РФС !!!
beefs
beefs
16 апреля в 11:48
дело в том что у нас футбола давно уже нет, у нас театр в котором репертуар расписан в начале сезона...
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 11:45
Свежо придание , но верится с трудом!
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 11:39
Ещё один сказочник,"сплясавший" песню о открытой игре аутсайдеров АПЛ и Бундес с МС и "Баварией"!!!
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