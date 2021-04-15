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Аршавин: «Если бы Захарян остался в „Зените“, то играл бы сейчас за дубль»

15 апреля 2021, 15:58

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал новость о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Зенит»

Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей Академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент, человек, принимавший решение, не разглядел его талант. С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
16 апреля в 00:43
Реально не ожидал от Шевы если так пойдет то одно из двух будет :заработает академия и появятся новые имена или Шеву схавают
Ислам0926
Ислам0926 ответ ARMENIAN (раскрыть)
16 апреля в 00:41
Его Родина Россия он родился здесь а не в Армении,один вопрос к тебе где больше армян в России или в Армении?
Сп62
Сп62
15 апреля в 21:09
Трудно разглядеть талант у себя, когда все взоры обращены за кордон.
nikot
nikot
15 апреля в 20:15
Летом за 50тыс. руб. купят!
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
15 апреля в 19:01
Детским тренерам платить надо тогла будут появляться Закаряны , и инфраструктуру создавать. Хотя о чём я мы же в России...
mortid
mortid
15 апреля в 18:52
Конечно, Зенит ведь засыпали зулусами.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 18:51, ред.
Воо хоть кто-то признался в не дееспособности работы академии Зенита . Спасибо Андрей за правду. Огромная академия с огромными вложениями ,а выхлопа никакого. Благо случай ,Захарян попал в Динамо , а сколько таких канули в никуда.И сколько ещё таких школ академий по России . Это говорит о том, что нет у нас специалистов , а значит и нет классных игроков. Всё очень просто, не кому учить , не от кого учиться , вот и некому играть в футбол !!!
РФС пора уже перестроиться со штрафов на работу для развития футбола ⚽ !!! Всем Добра !!!
makkie
makkie
15 апреля в 18:44
Зенит совсем не развивает свою молодежь - один Мостовой и всё.
Взять другие клубы - везде доверяют молодёжи, есть как основные игроки, так и те, кто на подходе к основе.
SHMEL258
SHMEL258
15 апреля в 18:34
Вот что значит своевременно принять правильное решение.
112910415
112910415
15 апреля в 17:43
очень разумно прокомментировал
LOpp
LOpp
15 апреля в 17:09
Если бы Захарян остался в „Зените“, то мы бы о нем никогда не узнали.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 17:07
Все верно Зенит губит.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 17:06
Захаряну надо в Армению !
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 16:38
Сейчас Захарян на своем месте. Тренер ему доверяет, а это главное. Андрей прав в том, что в Зените мог и затеряться. Парень принял правильное решение , перейдя в Динамо. Он и в Динамо на хорошем счету , и в молодежной сборной себя неплохо проявил. Будем надеяться , что парень продолжит расти как футболист и дальше.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 16:36
Трезво мыслит Шава.
ermak6848
ermak6848
15 апреля в 16:24
ау 6 пост очков нет
ARMENIAN
ARMENIAN
15 апреля в 16:19
я бы на его месте поменял бы футбольное гражданство и помчался бы представлять историческую родину.
ermak6848
ermak6848
15 апреля в 16:16
старый баклан вангует
Эдмон
Эдмон
15 апреля в 16:11
а всякие легионеры играют за основу,очень прекрасно
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 16:11
Никто не может знать... Чтобы было
drug01
drug01
15 апреля в 16:06
Всякое может быть
d_fincher
d_fincher
15 апреля в 16:03, ред.
Мелькают на скамейке Сочи и уходят в никуда.
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