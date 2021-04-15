Аршавин: «Если бы Захарян остался в „Зените“, то играл бы сейчас за дубль»

Бывший игрок сборной России прокомментировал новость о том, что полузащитник «Динамо» мог перейти в «Зенит»

Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей Академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент, человек, принимавший решение, не разглядел его талант. С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.