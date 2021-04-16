Орлов: «„Спартаку“ нужно продавать Ларссона. Потом клуб уже не заработает»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» нужно продавать нападающего .

Ларссон — это игрок, который показывает скорость. Помните, как он бежит на длинных дистанциях? Но летом его наверняка заберут из «Спартака», он уедет куда-нибудь в Европу. На него есть спрос, и «Спартак» может на нем заработать. Но они сами решат, это уже вопрос клуба.

Наверное, надо отдавать, но только сейчас. Потом клуб уже не заработает. Все-таки клуб должен как-то возвращать деньги. Но он уже принес пользу «Спартаку». Он молодец, хорошо играет. Джордан умеет забивать — наверное, отец поработал. У него много всяких приемчиков, подрезок. Он действует не всегда прямолинейно, с хитринкой.