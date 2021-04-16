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Орлов: «„Спартаку“ нужно продавать Ларссона. Потом клуб уже не заработает»

16 апреля 2021, 09:49

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» нужно продавать нападающего Джордана Ларссона.

Ларссон — это игрок, который показывает скорость. Помните, как он бежит на длинных дистанциях? Но летом его наверняка заберут из «Спартака», он уедет куда-нибудь в Европу. На него есть спрос, и «Спартак» может на нем заработать. Но они сами решат, это уже вопрос клуба.

Наверное, надо отдавать, но только сейчас. Потом клуб уже не заработает. Все-таки клуб должен как-то возвращать деньги. Но он уже принес пользу «Спартаку». Он молодец, хорошо играет. Джордан умеет забивать — наверное, отец поработал. У него много всяких приемчиков, подрезок. Он действует не всегда прямолинейно, с хитринкой.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 15:51
Хитрый Орлов хочет главного конкурента Зенита ослабить.
Супервайзер
Супервайзер ответ beefs (раскрыть)
16 апреля в 13:23
Цирк уехал, клоуны остались?))
Супервайзер
Супервайзер
16 апреля в 13:22
Жаль, что Орлов никому не нужен. Так может его подарить кому-нибудь, чтоб воздух не портил в российском футболе?))
rubinovyi2
rubinovyi2
16 апреля в 13:09
Генаха разглядывал список игроков Зенита,долго думал,скрипел мозгами и пришел к выводу,что Спартаку нужно продать Ларссона..))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 апреля в 12:34
Иди своими бомжами торгуй ,деятель !
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
16 апреля в 12:14
Орлов, зениту надо продавать малкома, пока есть возможность, хоть что то за него вернуть, а то он совсем в цене обнулится. А вот с дюбой продлить контракт еще лет на пять с повышением зряплаты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 апреля в 12:04
Все советы Орлова "Спартаку" надо исполнять с точностью до наоборот.
makkie
makkie
16 апреля в 11:53
Мечта Орлова, чтобы конкуренты Зенита распродали своих лидеров (желательно в Зенит) и играли одной молодёжью.
Rheinfall
Rheinfall
16 апреля в 11:38
На будущий сезон Джордан еще пригодится Спартаку. Возможно еще улучшит свою игру , прокачается по более и тогда за норм сумму продавать уже а не за копейки типо 10 млн евриков.
Константин Белых
Константин Белых ответ ЧиП (раскрыть)
16 апреля в 11:08
Ларссон не такой дурак чтоб летом из России валить. Во первых ситуация с ковидом намного лучше в России в отличии от беспомощной Европы без вакцин и играть со зрителями или без это две большие разницы. Во вторых в спартаке он уже лидер с Соболевым и уходить куда-то чтоб на лавке сидеть с пустыми трибунами удовольствие так себе. А в третьих Федуну нужно летом его переподписать с увеличением ЗП и ценником в контракте. И сезон следующий железно должен отаграть в Москве а там посмотреть. Ну а Гендос распетушился и советует потому что его раздражают сильные игроки не играющие за Зенит. ИМХО..
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 10:50
Орлов хотел сказать что продавать нужно Спартак.
112910415
112910415
16 апреля в 10:44
нехороший совет :
в новом сезоне нужен ведь будет !
ЧиП
ЧиП
16 апреля в 10:33
Следующий сезон будет более насыщенным чем этот. Успешная игра в еврокубках поднимет цену на Джордана, а в случае даже посредственного выступления врятли он потеряет в цене.
Сумеем купить хорошего игрока, вольется он в коллектив, не известно. А тут уже есть лидер.
Вообщем на следующий сезон необходимо его сохранить!
stavr74
stavr74
16 апреля в 10:32
твоё какое дело , что нужно , что нет . в своём болоте советуй
LOpp
LOpp
16 апреля в 10:31
еще один сезон и надо продавать.
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 10:13
Если слушать Гену Орлова,то следующие шесть команд текущей таблицы РПЛ останутся без основного состава,и тем самым обеспечат "Зениту" доминирование на ближайшие десять лет,включая период,когда случится столь желаемое,сколь и невероятное ныне-увольнение из "НАшего всего" группен-руководителя Миллера.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 10:11
Геннадий плохого не посоветует
beefs
beefs
16 апреля в 09:58
страна советов пропала, а советчики остались...
Futurista
Futurista
16 апреля в 09:55
cska1948
cska1948
16 апреля в 09:55
С каких это пор Орлов стал беспокоится о заработках СпаМа? Пусть лучше Миллеру предложит заработать на продаже того же Азмуна!
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 09:54
Сначала нормальную замену нужно найти.
ОПС
ОПС
16 апреля в 09:54
Уж, наверное сами как нибудь разберутся.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 09:53
Геннадий, вам бы с Зенитом разобраться. А уж Ларссон пусть пока играет в Спартаке. Им виднее !!!
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