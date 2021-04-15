Экс-арбитр Егоров: «Интернет взорвался, когда я поставил пенальти „Зениту“»

Бывший судья Александр Егоров вспомнил, как его оскорбляли после матчей чемпионата России.
Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й минуте. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя всё нормально? Не вздумай с собой ничего сделать». Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чём. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всё. Православный — стреляться не собираюсь.
Гинер сказал, что пока я не уволюсь или не застрелюсь, не окрепнет чемпионат России? Евгения Ленноровича надо спросить. В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: «Считаю, что руководитель — неважно, клуба или сборной — не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить». В моем понимании, первое высказывание — недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго. Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии.
Спартак-Зенит...
1:0
Комбаров...пенальти..88-я минута...
Наверное в таком противостоянии...итог не должен решаться таким образом...
Я не помню кто там более виноват...Бруну Алвеш...или Ари...но...
Если сам Егоров не может забыть тот свисток....то о чём уж нам говорить...)))
Спартак-Зенит...
1:0
Комбаров...пенальти..88-я минута...
Наверное в таком противостоянии...итог не должен решаться таким образом...
Я не помню кто там более виноват...Бруну Алвеш...или Ари...но...
Если сам Егоров не может забыть тот свисток....то о чём уж нам говорить...)))
Ну а болельщики Зенита они постоянно жалуются на всех и всё - это уже аксиома!
Ну а болельщики Зенита они постоянно жалуются на всех и всё - это уже аксиома!
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Егоров не знал, что это табу в российском футболе?
Критиковать Зенит на Матч ТВ - тоже табу.
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Егоров не знал, что это табу в российском футболе?
Критиковать Зенит на Матч ТВ - тоже табу.
Зато ЦСКа каждый год на коне. При огромных проблемах, что были, что есть. Крассава).
Зато ЦСКа каждый год на коне. При огромных проблемах, что были, что есть. Крассава).