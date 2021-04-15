ГлавнаяНовости

Экс-арбитр Егоров: «Интернет взорвался, когда я поставил пенальти „Зениту“»

15 апреля 2021, 12:41

Бывший судья Александр Егоров вспомнил, как его оскорбляли после матчей чемпионата России.

Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й минуте. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя всё нормально? Не вздумай с собой ничего сделать». Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чём. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всё. Православный — стреляться не собираюсь.

Гинер сказал, что пока я не уволюсь или не застрелюсь, не окрепнет чемпионат России? Евгения Ленноровича надо спросить. В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: «Считаю, что руководитель — неважно, клуба или сборной — не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить». В моем понимании, первое высказывание — недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго. Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:09, ред.
29 октября..2010...
Спартак-Зенит...
1:0
Комбаров...пенальти..88-я минута...

Наверное в таком противостоянии...итог не должен решаться таким образом...
Я не помню кто там более виноват...Бруну Алвеш...или Ари...но...
Если сам Егоров не может забыть тот свисток....то о чём уж нам говорить...)))
Рязань 062
Рязань 062 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
15 апреля в 19:19
теперь будем считать годы, после обещания федуна, сняться с чемпионата?. )))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Night Spirit (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля в 17:39
9 лет прошло как Зенит обещал сняться с чемпионата и переехать в Севастополь либо в УКРОП! В итоге угробили все команды в области а "на моря" отправили Динамо (СПБ)!)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 апреля в 15:37, ред.
Гинер конечно Ванга - Егорова нет и чемпионат России так окреп что аж некуда!)))
Ну а болельщики Зенита они постоянно жалуются на всех и всё - это уже аксиома!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 15:00
За минуту стал зато героем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:15
Федун за всё проплатил егорову зря он жалится кстати и за чемпионство тоже.
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 13:53
Раньше-"судью на мыло",теперь-"застрелись".Но раньше не такими обидчивыми были,или я уже не помню их реакцию,за давностью лет.А ведь "судью на мыло"-это практически отсылка к немецким КЦ...Сейчас бы это приравняли к пропаганде нацизма,поэтому культурно говорят :"Шоб ты сдох!".
beefs
beefs
15 апреля в 13:24
вот так, а альтернативы руководству нет, так держать...
makkie
makkie
15 апреля в 13:22
Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й минуте.
_____________________

Егоров не знал, что это табу в российском футболе?
Критиковать Зенит на Матч ТВ - тоже табу.
VAN ARM
VAN ARM
15 апреля в 13:13
ну что тут поделать))) судьи у нас и до интернета и гинера были нетрадиционной оринтации)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 апреля в 13:04
Гинер много чего говорил. Предлагал застрелиться, будь у него камень в руке Толстых не позезло бы, при переходе на "осень-весну" росклубы будут счастливыми, Ростов не должен играть в ЛЧ. Это только то, что вспомнил на вскидку. Результат ноль!
Зато ЦСКа каждый год на коне. При огромных проблемах, что были, что есть. Крассава).
Владимир 77
Владимир 77
15 апреля в 12:54
Интернет взорвался,у Боярского подгорать начало
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 12:51
Эх, такова судьбинушка судейская !!!
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 12:45, ред.
Нельзя гнобить человека. Виноват отвечай.
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 12:44
Потому Зениту и не ставят пенальти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100