Экс-арбитр Егоров: «Интернет взорвался, когда я поставил пенальти „Зениту“»

Бывший судья Александр Егоров вспомнил, как его оскорбляли после матчей чемпионата России.

Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й минуте. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя всё нормально? Не вздумай с собой ничего сделать». Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чём. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всё. Православный — стреляться не собираюсь.

Гинер сказал, что пока я не уволюсь или не застрелюсь, не окрепнет чемпионат России? Евгения Ленноровича надо спросить. В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: «Считаю, что руководитель — неважно, клуба или сборной — не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить». В моем понимании, первое высказывание — недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго. Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии.