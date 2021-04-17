«Ничего плохого не могу сказать». Юран — о судействе Пустовойтовой

Главный тренер « СКА -Хабаровск» оценил работу арбитра Анастасии Пустовойтовой в матче 37-го тура ФНЛ с «Чертаново» (4:0).

Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по матчу Кубка ФНЛ против «Химок». Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать.

Да, считаю стоит приглашать её судить и другие матчи. Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять.