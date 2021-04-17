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«Ничего плохого не могу сказать». Юран — о судействе Пустовойтовой

17 апреля 2021, 20:49
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран оценил работу арбитра Анастасии Пустовойтовой в матче 37-го тура ФНЛ с «Чертаново» (4:0).

Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по матчу Кубка ФНЛ против «Химок». Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать.

Да, считаю стоит приглашать её судить и другие матчи. Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять.

Я уверен, что в будущем женщины будут судить РПЛ, у меня в этом нет никаких сомнений. Считаю правильным, что им дают шансы и возможности.

Напомним, что матч «Чертаново» со СКА стал первым в ФНЛ, который судила женщина.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 18:55
У девок очень легко подсудить кому-то, просто потому что он её нравится. Там другая логика вообще. Для неё это не работа, а игрушка и желание видеть футболистов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ZjzoRe (раскрыть)
18 апреля в 18:54
Тебе сколько лет? В моё время на трибунах кричали "судья три-два-раз" (ну ты понял, о чем речь). А сейчас что? Заигрывания с судьёй? А если найдутся неадекваты, кто начнёт материть её? И я не только про болельщиков, сами футболисты кроют матом их постоянно. Не очень будет приятно смотреть, когда такое с девушкой происходить будет.

Да и почему я вообще должен что-то объяснять? Это мужской вид спорта, пусть в женском футболе и судит. На этом как бы всё. Захотелось девкам уже во все сферы мужской деятельности залезть в надежде на внимание мужиков.
Палыч82
Палыч82
17 апреля в 23:06
Взяли бы у Юрана интервью, когда бы иной исход матча был,)
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 21:59
Пусть судит, если справляется.
ermak6848
ermak6848 ответ beefs (раскрыть)
17 апреля в 21:41
моежет транс-Свисти и ладно..
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 21:40
Лучше вообще ничего не говорить !!!
beefs
beefs
17 апреля в 21:17
женщины должны судить женские соревнования...
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
17 апреля в 21:09
почему женщина не может быть судьей?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 апреля в 20:53
Бла бла Бла. Нормальный мужик будет иного мнения, а ты Юран во благо всеобщей терпимости высказался . Возможно даже, не думая так.
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 20:53
Главное чтобы судили не как Миша Вилков и другие пассажиры))
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 20:51
Нормально отсудила, не предвзято.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 20:50
Отсудила лучше некоторых мужиков
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