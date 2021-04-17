«Ничего плохого не могу сказать». Юран — о судействе Пустовойтовой

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран оценил работу арбитра Анастасии Пустовойтовой в матче 37-го тура ФНЛ с «Чертаново» (4:0).
Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по матчу Кубка ФНЛ против «Химок». Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать.
Да, считаю стоит приглашать её судить и другие матчи. Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять.
Я уверен, что в будущем женщины будут судить РПЛ, у меня в этом нет никаких сомнений. Считаю правильным, что им дают шансы и возможности.
Напомним, что матч «Чертаново» со СКА стал первым в ФНЛ, который судила женщина.
Да и почему я вообще должен что-то объяснять? Это мужской вид спорта, пусть в женском футболе и судит. На этом как бы всё. Захотелось девкам уже во все сферы мужской деятельности залезть в надежде на внимание мужиков.
Да и почему я вообще должен что-то объяснять? Это мужской вид спорта, пусть в женском футболе и судит. На этом как бы всё. Захотелось девкам уже во все сферы мужской деятельности залезть в надежде на внимание мужиков.