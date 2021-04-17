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Гильерме: «Футбол за рамками матча — удел посредственных команд»

17 апреля 2021, 20:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме на своей странице в инстаграме обратился к болельщикам команды после победы в матче с «Ростовом» (4:1).

Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд.

Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд. Вперёд, «Локо»!

Напомним, что Гильерме получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ морозз (раскрыть)
18 апреля в 07:29
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    18 апреля в 07:09
    Игнор всегда заставляет подпрыгивать игнорируемых, как кусок свинины на раскалённой сковородке. Ну их в баню, Маринато! Просто делай своё дело! А этих.... дальше непечатное).
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    18 апреля в 05:56
    Надо чистить трибуны от хулиганов, расистов, нацистов и свиней!!!
    vm777
    vm777
    18 апреля в 05:37
    Был не согласен с кдк в вопросе его дисквалификации, но теперь...
    Кстати, а чей удел шантажировать свой клуб уходом в команду соперников при переооворах о новом контракте? Легендарных вратарей?
    batman555
    batman555
    18 апреля в 02:15
    Ты сказал,что хорошо играл в матче против Спартака,т к тебе Бог дал такую игру! Всё верно,значит ты заслужил, и Кришна наградил тебя такой игрой,на кдк и клоунов в РФС не обращай внимания! Своей игрой ты показал,что обязан быть в тройке вратарей на евро! Ну а Стас-волен выбирать! Я, к примеру, не люблю команду Сочи,но кто может объяснит почему Юсупова, с такой игрой-не было в сборной недавно))) Значит..) есть..) удивиткльные моменты)))
    n4wja9qvcvca
    n4wja9qvcvca ответ морозз (раскрыть)
    17 апреля в 23:20
      морозз
      морозз
      17 апреля в 22:11
      Теперь осталось встать на колено всем Депо, не нравится в России ...Велком Бразилия!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      17 апреля в 21:01
      Не красивый поступок!
      Торвин
      Торвин
      17 апреля в 21:00
      Молодец Гиля, все верно сказал)
      Ironigor
      Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (комментарий удален) (раскрыть)
      17 апреля в 20:53
      Ты о чём ???
      shlomo
      shlomo
      17 апреля в 20:53
      Молодцы, что выиграли
      beefs
      beefs
      17 апреля в 20:50
        STVA 1
        STVA 1
        17 апреля в 20:50
        Роберто Карлос вроде просто сьел банан , брошенный в него и больше добился чем ты этим жестом! В следующий раз может просто подумать , чем отвечать так на неумные жесты!
        Ислам0926
        Ислам0926
        17 апреля в 20:49
          Baggio R.
          Baggio R.
          17 апреля в 20:43
          Гильерме, вроде, не в клетке в зоопарке сидит, чтобы такие жесты показывать. В цивилизованном обществе такое не принято и не приветствуется.
          Ironigor
          Ironigor
          17 апреля в 20:38
          Держись дружище !!!
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