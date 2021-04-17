Николич: «„Локо“ выиграл у „Ростова“, но уже через час будет думать о ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями после победы над «Ростовом» (4:1) в 26-м туре РПЛ .

Поздравляю команду, мы выиграли девятый раз подряд. Поздравляю болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. У нас не было сегодня четырех футболистов, но мы справились. Спасибо игрокам.

Как не расслабиться после девяти побед? Расслабляться нельзя ни в коем случае. Это спорт, тут нужно всегда быть собранным. Мы выиграли сегодня, но уже через час будем думать о следующей игре с ЦСКА .

Есть ли моменты, которыми недоволен? Игроки, которые вышли сегодня, были готовы к матчу. Я только недоволен тем, что игроки расслабились после двух забитых мячей. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча.

Будет ли противостояние с Оличем принципиальным? Я знаком с Ивицей, мы товарищи. Я ему желаю удачи в качестве главного тренера, но в нашем следующем матче удача должна быть в первую очередь с нами. Олич был великолепным футболистом, думаю, у него будет хорошая тренерская карьера.