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Николич: «„Локо“ выиграл у „Ростова“, но уже через час будет думать о ЦСКА»

17 апреля 2021, 19:18

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после победы над «Ростовом» (4:1) в 26-м туре РПЛ.

Поздравляю команду, мы выиграли девятый раз подряд. Поздравляю болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. У нас не было сегодня четырех футболистов, но мы справились. Спасибо игрокам.

Как не расслабиться после девяти побед? Расслабляться нельзя ни в коем случае. Это спорт, тут нужно всегда быть собранным. Мы выиграли сегодня, но уже через час будем думать о следующей игре с ЦСКА.

Есть ли моменты, которыми недоволен? Игроки, которые вышли сегодня, были готовы к матчу. Я только недоволен тем, что игроки расслабились после двух забитых мячей. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча.

Будет ли противостояние с Оличем принципиальным? Я знаком с Ивицей, мы товарищи. Я ему желаю удачи в качестве главного тренера, но в нашем следующем матче удача должна быть в первую очередь с нами. Олич был великолепным футболистом, думаю, у него будет хорошая тренерская карьера.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 апреля в 23:22
опять ведь победят ...
CSKA2012
CSKA2012
17 апреля в 23:17
Олич с ЦСКА пройдут Локо 2:1, 3:1
Палыч82
Палыч82 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 21:15
Действительно странно, вряд ли бы армейцам не пошли на встречу в переносе матча на сегодня. Еще из Сочи лететь в Москву
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 20:21
ЦСКА серьёзно будет биться за Кубок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 апреля в 19:48
Странно, а почему ЦСКА сегодня не играл? В результате играть с Локо через 2 дня, а Локо через 3. Но это нем главное. По игре Локо сейчас сильнее, пожалуй всех в РПЛ.
ДСА
ДСА
17 апреля в 19:47
Похоже Локомотив в очень хорошей форме.
ermak6848
ermak6848
17 апреля в 19:33
фк ЛОКО близок к медалям и участие в Евро Лиге...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 19:33
Сегодня будут праздновать, завтра вспомнят
Futurista
Futurista
17 апреля в 19:29
Кони следующая жертва "обьективного" судейства...интересно будет их послушать после матча...
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