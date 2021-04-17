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Карпин: «Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет»

17 апреля 2021, 19:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

Нам не хватает качества игры. Первый пропущенный гол было невозможно предугадать. Это был несчастный случай. Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет. Нужно эти ошибки свести к нулю.

После удаления уже не было разницы как проигрывать 1:2 или 1:3. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые просто так мяч не отдадут. До удаления всё, в принципе, получалось: с точки зрения прессинга, отбора и атаки. Где-то не хватило качества, чтобы превратить моменты в голы. Такие подарки в начале матча «Локомотиву» делать нельзя.

Мыслей касательно места в турнирной таблице нет. Ни шестое, ни десятое место никому ничего не даёт. Причём не только нам.

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Все комментарии
batman555
batman555
18 апреля в 02:04
Валера где Норман и Мамаев? Почему сильный норвежский защитник не играет?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 22:35
И я говорю что да, это факт
Шуnя771
Шуnя771
17 апреля в 22:14
Надо спокойно доигрывать Чемпионат и готовиться на следующий сезон.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 22:04
Спартак играл против левникова, локо не было на поле
oFANATo
oFANATo
17 апреля в 21:57
Беззубая игра Ростова под руководством Карпина....
ДСА
ДСА
17 апреля в 21:57
Локо просто сильнее сейчас.
berda2003
berda2003
17 апреля в 21:54
гламурная болонка злопамятна - думаю, чемпионат для песьякова закончен или на крайняк, в следующем году в основе будет обязательно кто-то другой...
neukomm
neukomm
17 апреля в 21:03
Не зачем пытаться оправдывать Песьякова - он не мальчишка, а опытный вратарь. Его ляп ужасен.
ДСА
ДСА
17 апреля в 20:53
Когда 1-4, ничего не катит
drug01
drug01
17 апреля в 20:40
Всё бывает с каждым
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 20:25
Прием мяча внешней стороной стопы было ошибкой , получился шикарный пас на соперника. Ошибки , удаление , пенальти , который правда сомнителен, добили Ростов.
Сегодня явно не день Ростова - это бывает. Будем надеяться, что Валера сделает работу над ошибками и Ростов порадует своих болельщиков .
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 апреля в 20:20
Валера слил матч за денюжку конкуренту Спартака, ониэто умеет, ещё в бытность нашим тренером это делал
Сп62
Сп62
17 апреля в 20:19
Валеру место в таблице не интересует. А как же "честь мундира"?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
17 апреля в 20:07
Валера просто защищает вратаря, на самом деле ошибка чудовищная, например Кариус за это вообще поплатился карьерой, даже нужно рассматривать, что было до этого в первые буквально минуту - две, Песьяков, как сумашедший, пару раз выбегал чуть ли не на метров 30 из ворот и пытался играть в распасовку, неужели Валера дал такую установку
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 19:59
Честно, не ожидал такого результата.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 19:54
Им не хватает тренера
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