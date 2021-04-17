Карпин: «Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет»

Главный тренер «Ростова» высказался после поражения в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

Нам не хватает качества игры. Первый пропущенный гол было невозможно предугадать. Это был несчастный случай. Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет. Нужно эти ошибки свести к нулю.

После удаления уже не было разницы как проигрывать 1:2 или 1:3. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые просто так мяч не отдадут. До удаления всё, в принципе, получалось: с точки зрения прессинга, отбора и атаки. Где-то не хватило качества, чтобы превратить моменты в голы. Такие подарки в начале матча «Локомотиву» делать нельзя.

Мыслей касательно места в турнирной таблице нет. Ни шестое, ни десятое место никому ничего не даёт. Причём не только нам.