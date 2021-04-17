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Слуцкий: «„Рубин“ готовится к матчу с „Уралом“ максимально серьёзно»

17 апреля 2021, 17:26
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями накануне матча 26-го тура РПЛ с «Уралом».

«Урал» хорошо выглядит в последних матчах, они обыграли «Арсенал», сыграли вничью с «Динамо». Поэтому особенно на выезде это всегда очень сложный поединок. Мы готовимся максимально серьезно.

У нас вернулся дисквалифицированный Зотов, вернулся в общую группу травмированный Костюков, продолжает работать в общей группе Ин Бом, по существу вернулся в общую группу Грицаенко. Понятно, что все футболисты, которые много пропустили, все равно в разной форме. Но все работают в общей группе на этой неделе.

Команда приобрела желаемый мной рисунок игры? Ну здесь, к сожалению, нет никаких закономерностей. Хотелось бы, чтобы они были, но они не всегда есть. В футболе каждый отдельный матч иррационален. Конечно, у нас сейчас уже есть определенный выбор и полноценные замены, но это не значит, что это будет напрямую коррелироваться с результатами.

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rubinovyi2
rubinovyi2
17 апреля в 18:29
Левонид на своей волне...,похвалил соперника,на всякий случай подстелил соломки и приберег на игру, пару козырей в рукаве..))
Удачи Рубиновые!
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 18:13, ред.
Учитывая последнюю игру Урала с Динамо, где Динамики играя в меньшенстве ничего не дали показать Уралу . Единственный кто хоть как-то хотел забить и кстати сделал это, был неувядаемый Погребняк . Но в матче с Рубином этого будет совсем не достаточно. У Рубина есть свой козырь в лице Хвичи , который сейчас находится в очень хорошей форме, и может решить вопрос о победителе этого противостояния. Я думаю Рубин на данный момент выглядит предпочтительней Урала . Матч будет боевой и победит сильнейший !!! Я думаю это будет Рубин !!! Время покажет !!!
Всем Добра !!!
Сидор новый
Сидор новый
17 апреля в 18:03
Еще бы...Казанцам очки нужны как воздух...
Эдмон
Эдмон
17 апреля в 18:01
Только победа
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 17:59, ред.
У Рубина появился вполне реальный шанс побороться за попадание в ЕК, так что Рубин сделает все для победы. Но и Урал сейчас неплохо выглядит, Паша переживает очередной подъем, так что игра ожидается очень упорной. Трудно сделать прогноз на этот матч, игра будет на три результата.
Всем здоровья.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 апреля в 17:55
Надо стремиться в ЕК.
VAN ARM
VAN ARM
17 апреля в 17:41
а по другому просто глупо)))
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 17:34
Рубину победа нужнее.
beefs
beefs
17 апреля в 17:31
так и должно быть, каждый соперник сложный по-своему...
drug01
drug01
17 апреля в 17:29
Игра покажет кто сильней
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 17:27
ЛЕ светит, ептить...
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