Ильин: «Это важная победа, но впереди у нас главный матч»

Нападающий «Ахмата» прокомментировал победу над «Химками» (3:1) в матче 26-го тура РПЛ . Ильин был признан лучшим игроком встречи.

Это важная победа, но впереди у нас главный матч — полуфинал Кубка России. Хотелось к этой игре подойти с хорошим настроением, чтобы болельщики почувствовали победные эмоции и пришли поддержать нас.

Было много желающих пробить пенальти, но я взял все на себя. Не забил. Это меня разозлило в спортивном плане, стало больше эмоций, злости. В итоге исправился и забил гол с игры.