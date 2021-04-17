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Ильин: «Это важная победа, но впереди у нас главный матч»

17 апреля 2021, 16:44
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин прокомментировал победу над «Химками» (3:1) в матче 26-го тура РПЛ. Ильин был признан лучшим игроком встречи.

Это важная победа, но впереди у нас главный матч — полуфинал Кубка России. Хотелось к этой игре подойти с хорошим настроением, чтобы болельщики почувствовали победные эмоции и пришли поддержать нас.

Было много желающих пробить пенальти, но я взял все на себя. Не забил. Это меня разозлило в спортивном плане, стало больше эмоций, злости. В итоге исправился и забил гол с игры.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 18:47
Ахмат в полном порядке.
stanichnik
stanichnik
17 апреля в 18:01, ред.
Крылья Советов, с которыми Ахмату предстоит разобраться кому играть в финале, тоже горят желанием завоевать в этом году почётный трофей, поэтому лёгким этот матч не будет ни для гостей ни для хозяев. Может даже так случиться, что для определения победителя придётся пробивать послематчевые пенальти, вот тогда уже нужно будет забивать свои мячи с одиннадцатиметровой отметки.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 апреля в 17:56
Поздравляем. Раз победа, заслужили.
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 17:37
А пенальти надо забивать.
izrafel
izrafel
17 апреля в 17:04
На кубке будет сложнее
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 16:45
Кубок, пожалуй, важнее.
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