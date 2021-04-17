Заика — о матче с ЦСКА: «У всех есть слабые и сильные стороны»

Защитник «Сочи» поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА .

Несмотря на череду неудач, с психологией проблем сейчас у «Сочи» нет. У нас есть лидеры и тренер, которые всегда могут встряхнуть и подсказать что делать. Все понимают ответственность в дальнейших матчах. Сейчас команда хорошо тренируется. Все понимают, что исправить ситуацию в наших руках. Не считаю, что мы по игре играли хуже в последних матчах. Мы ошибались. Я особо не следил за ЦСКА . Но мы знаем, что у всех есть слабые и сильные стороны.