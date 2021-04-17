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Заика — о матче с ЦСКА: «У всех есть слабые и сильные стороны»

17 апреля 2021, 15:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

Несмотря на череду неудач, с психологией проблем сейчас у «Сочи» нет. У нас есть лидеры и тренер, которые всегда могут встряхнуть и подсказать что делать. Все понимают ответственность в дальнейших матчах. Сейчас команда хорошо тренируется. Все понимают, что исправить ситуацию в наших руках. Не считаю, что мы по игре играли хуже в последних матчах. Мы ошибались. Я особо не следил за ЦСКА. Но мы знаем, что у всех есть слабые и сильные стороны.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Рязань 062 (раскрыть)
17 апреля в 20:42
В принципе, они и Зениту крови попили...
Рязань 062
Рязань 062 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 апреля в 17:25
не с зенитом играют. обязательно упрутся.
112910415
112910415
17 апреля в 16:52
любой результат возможен в этом матче
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 15:49
Надо бы упереться...
David Young
David Young ответ Legend 6 (раскрыть)
17 апреля в 15:36
.
Legend 6
Legend 6
17 апреля в 15:35
На самом деле заика говорил так:"У-у-у всех есть с-с-слабые и си-си-сильные с-с-с-стороны."
shlomo
shlomo
17 апреля в 15:22
Посмотрим на игру и что получится....
Anisovich
Anisovich
17 апреля в 15:22
Сочи только победы на середняком.
David Young
David Young
17 апреля в 15:17
Кто лучше проявит свои сильные стороны тот, скорее всего, и победит.
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