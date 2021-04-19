«Хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски». Вилков — о своём отстранении

Арбитр Михаил Вилков отреагировал на известие о своём отстранении от работы на матчах чемпионата России. Ранее об этом объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.
О своём отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.
Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не собирается встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который хочет «пообщаться с руководителем по-мужски».
Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не собирается встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который хочет «пообщаться с руководителем по-мужски».
Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем.
Пусть едет...
Пусть едет...
А сам он не понимает, за что его отстранили?
И почему до сих пор не объяснили спорные моменты по матчу Локо-Ростов? Замять хотят что ли?)
А сам он не понимает, за что его отстранили?
И почему до сих пор не объяснили спорные моменты по матчу Локо-Ростов? Замять хотят что ли?)
У нас теперь что, все кто связан или был связан с Газпромом автоматический становятся понимающими в футболе и всё что с ним связано.
У нас теперь что, все кто связан или был связан с Газпромом автоматический становятся понимающими в футболе и всё что с ним связано.