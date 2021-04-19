«Хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски». Вилков — о своём отстранении

Арбитр Михаил Вилков отреагировал на известие о своём отстранении от работы на матчах чемпионата России. Ранее об этом объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

О своём отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом.