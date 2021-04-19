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«Хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски». Вилков — о своём отстранении

19 апреля 2021, 16:07

Арбитр Михаил Вилков отреагировал на известие о своём отстранении от работы на матчах чемпионата России. Ранее об этом объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

О своём отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом.

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Все комментарии
pioner1987
pioner1987
19 апреля в 22:22
Пускай сначала Вилков покажет, что он сам мужик. Пусть выйдет поговорить с фанатами клубов например Спартака и Ростова
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 22:15, ред.
Хачатурянц: «Нам с Вилковым говорить не о чем»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не собирается встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который хочет «пообщаться с руководителем по-мужски».
Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем.
Хиромант
Хиромант
19 апреля в 20:37
Да-да! Только дуэль!! И только на пистолетах!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 19:39
Нельзя им встречаться, подерутся.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 19:13
Ашот - камшот )
ildar_3871
ildar_3871
19 апреля в 18:18
Из Питера не вышло ни одного хорошего человека !
sten312
sten312 ответ d_fincher (раскрыть)
19 апреля в 18:14
Сколько пафоса.Так наверное или как?
ДСА
ДСА
19 апреля в 18:05
На ринг их надо выпустить, только Вилкову ногу прострелить, что бы шансы уровнять.
Zak11
Zak11
19 апреля в 17:50
А что Миша Вилков обсудить собирается? Все прекрасно видели его уровень судейства. Вопросов быть не должно
kts99
kts99
19 апреля в 17:50
Гнать всех!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 апреля в 17:41
Вилков для мужского разговора с Хачатурянцем готов !!! )))
SHMEL258
SHMEL258
19 апреля в 17:39
Давно пора было гнать в шею этого Вилкова.
berda2003
berda2003
19 апреля в 17:29
Вилков, значится так: заходишь, молча подходишь и сразу в морду "котлету", и уходишь. Всё МОЛЧА!
ildar_3871
ildar_3871
19 апреля в 17:26
Карасева тоже надо отстранить !
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 17:25
Михай! Пойдёшь на "стрелку" могу презентовать мою старую, добрую мадам Рогатку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
19 апреля в 17:20
Почему первый. А Еськов и Лапочкин? Вне очереди?
112910415
112910415
19 апреля в 17:12
намерен разъяснить про свою "крышу" !
Ravshan878
Ravshan878
19 апреля в 17:06
Дуэль в Питер где 🎩Пушкин назначил стрелку 🤫.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 17:02, ред.
Офис Хачатурянца к приезду Вилкова....готов...
Пусть едет...
Чист
Чист
19 апреля в 16:58
что то видать не поделили -или не поняли друг друга и не так сыграли
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 апреля в 16:58, ред.
Таких Вилковых много у нас проросло на грядках......пропалывать уже время наступило. Первый пошел.
ошалевший
ошалевший ответ d_fincher (раскрыть)
19 апреля в 16:44
ну там фифа и уефа открытым тестом уже на 3 буквы послали,а они тупо на всё закрывают глаза за бумажные,будем надеяться что изменения к лучшему
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 16:39
Все, Мишаня, отсвистелся. Теперь остается только рычать.
Hamman
Hamman
19 апреля в 16:38
Вилкову не отчаиваться. Суперлига на подходе, глядишь туда судить возьмут...
Q-J-G
Q-J-G
19 апреля в 16:37
Тот, кто не может судить по-мужски, не сможет и пообщаться по-мужски...
makkie
makkie
19 апреля в 16:33
Вилков, по-мужски... смешно)

А сам он не понимает, за что его отстранили?
И почему до сих пор не объяснили спорные моменты по матчу Локо-Ростов? Замять хотят что ли?)
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ за (раскрыть)
19 апреля в 16:29
учитывая личности дуэлянтов, оружие будет заряжено холостыми
1_DEIVID
1_DEIVID
19 апреля в 16:28
В 2001 году он стал советником министра экономического развития РФ Германа Грефа и отвечал за взаимодействие с «Газпромом».

У нас теперь что, все кто связан или был связан с Газпромом автоматический становятся понимающими в футболе и всё что с ним связано.
морозз
морозз ответ за (раскрыть)
19 апреля в 16:28
Ещё можно топорами тупыми, чтобы не порезаться!
протон1
протон1 ответ морозз (раскрыть)
19 апреля в 16:28
нормально. ваще злой сижу. каково черта эту супрлигу придумали ? нервы всем трепают. деньги пилят там тут.
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