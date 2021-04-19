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Глава судейского комитета: «Пока я работаю, Вилков не будет судить матчи»

19 апреля 2021, 15:20

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.

Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия.

Последним матчем Вилкова в РПЛ стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). После игры Вилкова раскритиковали за ряд спорных решений.

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Все комментарии
амурец
амурец
20 апреля в 01:59
пипец, нашелся ещё император всея футбола
Mangur
Mangur
20 апреля в 00:56
Даааа. Жесть
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 22:12
наконец то избавились от газпромовского судейки.
Хиромант
Хиромант
19 апреля в 20:35
Я думаю, что если бы один дал другому по морде - вот была бы справедливость!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 19:57
Вилкова пригласят в новую лигу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 18:31, ред.
Наконец-то! Одной проблемой станет меньше в борьбе с ветряными мельницами... Но есть надежда, что из восьми матчей тура, на одного слепого, глухого станет меньше. Поддерживаю решение Хачатурянца..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 18:12
Уважаемый, позволю себе уточнить ваши формулировки. Не буду приводить перечень тех решений, которые вы стыдливо и скромно называете "спорными", но это аргумент для начинающих. Любой человек и не только судья, совершенно спокойно может разделить эти "спорные" решения на ошибки и , скажу помягче, на преднамеренное отступление от Правил. Что касается вашей критики "антинародного режима" в стране, то смею вас заверить вы ошиблись сайтом.
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 18:04
Политпросвет прям здесь)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 17:46, ред.
Хотя....
Всегда есть варианты...

Глава судейского комитета: «Пока я работаю, Вилков не будет судить матчи....Я на пятидневке...пусть Вилков судит по выходным.»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 17:37
Все эти полиграфы...и публичные порки с "утратой доверия" - курам на смех....

Прямо таки неожиданно и негаданно ..вдруг стали обнаруживать "утраченных в доверии"...)))

Не можете обеспечить чемпионат подбором судейских профессионалов - досвидос...
А то пыль пыльную нам в глаза пускают....типа точечно избавляемся от "неугодных"...

Ну оставят в юбилейный год одних юбилейных судей - и что ??...лучше будет ??

Давно пора было признать весь этот судейский междусобойчик - кружком непрофессионального художественного свиста......и расформировать за неудовлетворительную работу....
И начинать приглашать забугорных профессионалов.... дорожащих репутацией...

Надоел этот детский сад....полиграфы...штрафы...отстранения...утраты доверия...и пр.
Нет ничего постыдного признаться..."Мы старались...быть непредвзятыми и профессиональными - но у нас не получилось"....
По крайней мере так было бы честно и солидно...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
19 апреля в 17:31
Вилков ,конечно ,тот ещё фрукт ,но каааакое самомнение у этого армяшки ?!!!!!! Балалайка три струна ,я хозяин вся страна !!! ))))
DXTK
DXTK
19 апреля в 17:20
    NYJ
    NYJ
    19 апреля в 17:14, ред.
    Раньше можно было в профсоюз обратиться, а сейчас без разбора, даже нет комментариев судейства последнего матча, есть спорные моменты, тогда дайте оценку решений арбитра, доведите свою точку зрения. Что это за формулировка "Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи"?!, А раньше ты где был, дорогой ты мой. В общем полный бардак в системе
    112910415
    112910415
    19 апреля в 17:11
    опять довольно странные полумеры
    Сухины дети
    Сухины дети
    19 апреля в 16:59
    моего друга раскрыли
    sv_1969
    sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    19 апреля в 16:53
    Так пущай дворником идет работать)
    протон1
    протон1 ответ Супервайзер (раскрыть)
    19 апреля в 16:39, ред.
    у ким чын ина фишка такая. бей своих что бы чужие боялись. на счет нашего царя скажу. его политика ведет к полному геноциду народа. сталин говорят диктатор был. нет, он по сравнению с этим просто няшка. есть два отличия режима при сталине. все сводилось для народа и во блага общего народа... а при царе все для своей элиты своих однокласников. как мутко и подобных потанины всякие. людей протсо запугали дубиналом и камерами
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    19 апреля в 16:34
    При чем здесь Федун?
    Матчи смотреть надо, чтобы знать о судейском беспределе Миши Вилкова.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ протон1 (раскрыть)
    19 апреля в 16:34, ред.
    При Сталине порядок был. Все сидели и не вякали. Только один Ким Чен Ын сегодня продолжает сталинские традиции. С сияющей улыбкой объявил народу о грядущем голоде: как в 1989, когда сдохло 3 миллиона корейцев.
    Зато Северная Корея, говорят, построила подводную лодку с ядерным оружием, которая может в секунду уничтожить весь мир.(???)
    И почему наш лидер не дотягивает до Ким Че Ына?
    Ничего, научимся.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    19 апреля в 16:33
    Как вообще человек не имеющий никакого отношения к арбитрам может занимать данную должность и ещё что-то решать?
    ТТ
    ТТ
    19 апреля в 16:23
    То что он не чист на руку было объявлено ещё несколько лет тому назад на стадионе в Грозном!! Ещё тогда нужно было искать причины коррумпированности наших арбитров! То что утратил доверие 😜😝😝 так с такой формулировкой можно отправить в отставку весь личный состав судей РФ !
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    19 апреля в 16:17
    Щас в Питере подсуетятся и не будешь ты работать))
    протон1
    протон1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    19 апреля в 16:16, ред.
    федеральный бюджет от жира уже плывет трилионами . не могут пустить и заставить эти деньги на население работать. столько денег от нефти в банках в пустую лежат. а некоторые уходят в афшоры. позорище верховной власти. сталина на них не хватает... россия могла бы обеспечивать народ даже при 40 долларов барль нефти. в америке есть штат аляска. там каждому от нефти в месяц 6 к доларов дают человеку. эти в прошлом году на человека 10 к давали ели выделяли с бюджета. за ковид.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    19 апреля в 16:14
    Данные Росстата, согласно которым уровень бедности в России по итогам 2020 года оказался наименьшим за предыдущие пять лет, не соответствуют действительности и объясняются «манипуляциями статистикой», считает миллиардер Олег Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в $4,3 млрд.

    «Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
    за
    за ответ ermak6848 (раскрыть)
    19 апреля в 16:04
    Имеешь в виду Черкизовский рынок? )))
    LOpp
    LOpp
    19 апреля в 15:59
    в Питере траур
    Roger Young
    Roger Young
    19 апреля в 15:56
    Отлично, пусть увольняют обоих
    ДСА
    ДСА
    19 апреля в 15:55
    Не на того Ашот наехал.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ sv_1969 (раскрыть)
    19 апреля в 15:53
    Федун не любит когда хоть раз не хочет с ним договориться.
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    19 апреля в 15:51
    Во как!Опять федун))
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