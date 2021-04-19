Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.
Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия.
Последним матчем Вилкова в РПЛ стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). После игры Вилкова раскритиковали за ряд спорных решений.
Всегда есть варианты...
Глава судейского комитета: «Пока я работаю, Вилков не будет судить матчи....Я на пятидневке...пусть Вилков судит по выходным.»
Всегда есть варианты...
Глава судейского комитета: «Пока я работаю, Вилков не будет судить матчи....Я на пятидневке...пусть Вилков судит по выходным.»
Прямо таки неожиданно и негаданно ..вдруг стали обнаруживать "утраченных в доверии"...)))
Не можете обеспечить чемпионат подбором судейских профессионалов - досвидос...
А то пыль пыльную нам в глаза пускают....типа точечно избавляемся от "неугодных"...
Ну оставят в юбилейный год одних юбилейных судей - и что ??...лучше будет ??
Давно пора было признать весь этот судейский междусобойчик - кружком непрофессионального художественного свиста......и расформировать за неудовлетворительную работу....
И начинать приглашать забугорных профессионалов.... дорожащих репутацией...
Надоел этот детский сад....полиграфы...штрафы...отстранения...утраты доверия...и пр.
Нет ничего постыдного признаться..."Мы старались...быть непредвзятыми и профессиональными - но у нас не получилось"....
По крайней мере так было бы честно и солидно...
Прямо таки неожиданно и негаданно ..вдруг стали обнаруживать "утраченных в доверии"...)))
Не можете обеспечить чемпионат подбором судейских профессионалов - досвидос...
А то пыль пыльную нам в глаза пускают....типа точечно избавляемся от "неугодных"...
Ну оставят в юбилейный год одних юбилейных судей - и что ??...лучше будет ??
Давно пора было признать весь этот судейский междусобойчик - кружком непрофессионального художественного свиста......и расформировать за неудовлетворительную работу....
И начинать приглашать забугорных профессионалов.... дорожащих репутацией...
Надоел этот детский сад....полиграфы...штрафы...отстранения...утраты доверия...и пр.
Нет ничего постыдного признаться..."Мы старались...быть непредвзятыми и профессиональными - но у нас не получилось"....
По крайней мере так было бы честно и солидно...
PS попробуйде отсранить судью после матча с зенитом или с сочами)))))))
PS попробуйде отсранить судью после матча с зенитом или с сочами)))))))
Матчи смотреть надо, чтобы знать о судейском беспределе Миши Вилкова.
Матчи смотреть надо, чтобы знать о судейском беспределе Миши Вилкова.
Зато Северная Корея, говорят, построила подводную лодку с ядерным оружием, которая может в секунду уничтожить весь мир.(???)
И почему наш лидер не дотягивает до Ким Че Ына?
Ничего, научимся.
Зато Северная Корея, говорят, построила подводную лодку с ядерным оружием, которая может в секунду уничтожить весь мир.(???)
И почему наш лидер не дотягивает до Ким Че Ына?
Ничего, научимся.
«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.