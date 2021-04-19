Глава судейского комитета: «Пока я работаю, Вилков не будет судить матчи»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.

Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ , ни ФНЛ , ни ПФЛ . Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия.