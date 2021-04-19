Табидзе: «У „Спартака“ не было шансов»

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).
Мы знали, что у «Спартака» впереди играют быстрые футболисты, и они опасны, когда идут передачи за спину защитникам. Мы не дали им свободных зон для этого, поэтому нападающим «Спартака» было тяжело у наших ворот. Вся наша оборонительная линия сыграла очень хорошо и грамотно, поэтому у москвичей и не было шансов.
Когда в команду приходит новый главный тренер, всегда бывают новые эмоции. Мы очень хорошо разобрали соперников, что вчера, что неделю назад в матче с «Ахматом». От этого и такой положительный результат. Мы выбрались из зоны вылета. Наше настроение уже гораздо лучше по сравнению с тем, что было пару недель назад, но впереди у нас еще четыре финала.
Понятно, что игрокам сказали не буйствовать, чтобы не дать повода газпромсудейству удалить всех с первых минут, но кураж команда не поймала ни на одном отрезке матча.
Спартак должен помнить, что они Спартак!
Этого в матче с убогой Уфой не было.
Понятно, что игрокам сказали не буйствовать, чтобы не дать повода газпромсудейству удалить всех с первых минут, но кураж команда не поймала ни на одном отрезке матча.
Спартак должен помнить, что они Спартак!
Этого в матче с убогой Уфой не было.
Результат абсолютно справедливый, пенять можно только на себя...
Результат абсолютно справедливый, пенять можно только на себя...