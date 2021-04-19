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Табидзе: «У „Спартака“ не было шансов»

19 апреля 2021, 15:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).

Мы знали, что у «Спартака» впереди играют быстрые футболисты, и они опасны, когда идут передачи за спину защитникам. Мы не дали им свободных зон для этого, поэтому нападающим «Спартака» было тяжело у наших ворот. Вся наша оборонительная линия сыграла очень хорошо и грамотно, поэтому у москвичей и не было шансов.

Когда в команду приходит новый главный тренер, всегда бывают новые эмоции. Мы очень хорошо разобрали соперников, что вчера, что неделю назад в матче с «Ахматом». От этого и такой положительный результат. Мы выбрались из зоны вылета. Наше настроение уже гораздо лучше по сравнению с тем, что было пару недель назад, но впереди у нас еще четыре финала.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
19 апреля в 16:52
рано радуетесь в переходных газпром против вас будет,просто спартак похоже болт забил после локо
1_DEIVID
1_DEIVID
19 апреля в 16:38
Откуда они возьмутся с физруком у руля и "коровой на льду" Масловым.
Супервайзер
Супервайзер
19 апреля в 16:25
Самое заслуженное поражение Спартака в последний год.
Понятно, что игрокам сказали не буйствовать, чтобы не дать повода газпромсудейству удалить всех с первых минут, но кураж команда не поймала ни на одном отрезке матча.
Спартак должен помнить, что они Спартак!
Этого в матче с убогой Уфой не было.
makkie
makkie
19 апреля в 15:16
Уфа вышла биться, а Спартак вату катать.
Результат абсолютно справедливый, пенять можно только на себя...
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 15:11
Спасибо вам за то что указали нам на место, не как кабинетный паровоз а как реальная команда
beefs
beefs
19 апреля в 15:07
что то случилось со Спартаком, кто то наслал порчу...
David Young
David Young
19 апреля в 15:07
Шансы были, но воспользоваться Спартак Москвы ими не смог, да и просто не сумел хорошо сыграть.
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