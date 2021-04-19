Комбаров: «„Спартаку“ будет сложно пробиться в Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение московского клуба от «Уфы» (0:3) в 26-м туре РПЛ.
Счет меня вчера удивил. На вчерашний день «Уфа» была лучше готова, более ответственно подошла к игре, проанализировала соперника. Сейчас «Спартаку» будет намного тяжелее пробиться в Лигу чемпионов. «Локомотив» сейчас показывает хорошую игру. Думаю, они выдадут неплохую концовку. По игре они выглядят намного лучше, чем «Спартак». Им будет проще бороться за второе место. У красно-белых еще и график сложнее. В следующем туре отрыв может и вырасти, учитывая, что «Локомотив» играет с «Тамбовом».
Еще и с новым тренером не определились. А там время на адаптацию, притирку, знакомство с командой и ее возможностями.
Еще и с новым тренером не определились. А там время на адаптацию, притирку, знакомство с командой и ее возможностями.