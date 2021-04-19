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Комбаров: «„Спартаку“ будет сложно пробиться в Лигу чемпионов»

19 апреля 2021, 15:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение московского клуба от «Уфы» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

Счет меня вчера удивил. На вчерашний день «Уфа» была лучше готова, более ответственно подошла к игре, проанализировала соперника. Сейчас «Спартаку» будет намного тяжелее пробиться в Лигу чемпионов. «Локомотив» сейчас показывает хорошую игру. Думаю, они выдадут неплохую концовку. По игре они выглядят намного лучше, чем «Спартак». Им будет проще бороться за второе место. У красно-белых еще и график сложнее. В следующем туре отрыв может и вырасти, учитывая, что «Локомотив» играет с «Тамбовом».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
19 апреля в 22:06
спартачи так ждали дерби с ЦСКА и переживали, а вдруг ЦСКА отберет очки которых не хватит в борьбе за второе лигочемпионское место, как в друг Уфа опередила и отобрала три очка которых может не хватить для второго места.
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 20:16
Потеря 3-х очков, да ещё на своём поле -Это фиаско попасть в Евро Лигу..
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 15:54
После матча с Уфой делать в Лиге Чемпионов нечего
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
19 апреля в 15:35
Это мысль👍)...
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 15:34
Может разрешат послать на игры ФК Сочи, как представителя Зенита?))
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
19 апреля в 15:31
А если финал прости господи...совсем беда случится)...
makkie
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19 апреля в 15:30
Интересно, как Зенит будет совмещать полуфинал ЛЧ с играми в Суперлиге? 😆
makkie
makkie
19 апреля в 15:29
Нечего Спартаку с такой защитой в ЛЧ делать!
Еще и с новым тренером не определились. А там время на адаптацию, притирку, знакомство с командой и ее возможностями.
Futurista
Futurista
19 апреля в 15:19
В суперлигу...без экзаменов возьмут...лучший клуб России...
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 15:16
Только к столетию Симоняна.
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