ГлавнаяНовости

Созин — о Суперлиге: «Идея хорошая, но быстро умрёт»

19 апреля 2021, 15:12

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Создание Суперлиги – главная новость не только сезона, но и года. Спорить с руководителями МЮ, «Реала» или «Барселоны» я не буду, мы в разных весовых категориях. Но давай рассуждать логически: закроют они свою лигу, год, два или три поиграют между собой. А что дальше? Ничего не будет меняться, спортивного принципа не будет. По сути, Суперлигу мы видели в плей-офф Лиги чемпионов. Что должно поменяться? Игроки клубов не будут играть за сборные, поэтому чемпионаты мира по футболу будут проводиться в усечённом варианте. Откуда возьмут судей, тоже непонятно. Очень много разных «но», которые даже перечислять не буду.

Но идея Суперлиги хорошая, но её надо согласовать с УЕФА и ФИФА. Без их согласия Суперлига – незаконнорожденный ребёнок, который быстро умрёт. И клубы будут проситься обратно в свои чемпионаты. Можно реформировать нынешние турниры под большие клубы, но только вместе с УЕФА и ФИФА. Иначе мы потеряем клубный футбол и футбол сборных.

Уверен, речь о Суперлиге пошла из-за денег. Этим заявлением топ-клубы выбьют себе у ФИФА и УЕФА другие финансовые условия.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
19 апреля в 15:22
Неэтичное высказывание члена Комитета по этике...
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 15:21
Бабосики, Бабосики, денежки ДЕНЖИЩА !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 15:19
Сколько людей,столько мнений!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100