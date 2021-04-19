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Прокопец: «При Суперлиге у наших клубов будет больше шансов в ЛЧ»

19 апреля 2021, 15:42

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о том, как создание Европейской Суперлиги скажется на российских клубах.

Если суперклубы пропадут из Лиги чемпионов, то у клубов второго эшелона будет шанс выйти на ведущие роли. «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов не с «Манчестер Юнайтед», а с «Ференцварошем». Будет новая летопись Лиги чемпионов, где шансов у наших команд будет больше. И УЕФА поддержит эти команды, ведь они их не бросили.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
19 апреля в 17:24
это же просто круто и в футболе радоваться липовым победам как в 18 году в хоккее,на соплях с ноунеймами выиграть ои радоваться будто топ канаду сделали,это больше зашквар чем им проиграть,я вообще ковальчуков и дацюков тех не считаю ои чемпионами,просто посмешище
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 17:04, ред.
А вдруг там Брюгге или Ференцварош ????
Нет уж...спасибо...

Надо свою Суперлигу создавать....
Совместно с лихтенштейнскими и люксембургскими клубами....
Суперлигу-Лайт....
13 RUS
13 RUS
19 апреля в 16:55
А зачем эта ЛЧ будет нужна, если она будет дном?
Гриша Гриша
Гриша Гриша
19 апреля в 16:46
Там будут немцы, франзузы, голландцы, португальцы.. Крепкие клубы Англии, Испании, Италии А так же Бенфики, Аяксы и тд..... Да и Ференц для зенита не подарок... Так что особо губы не раскатывайте, господа
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 апреля в 16:18
Боюсь, что даже в группе смерти из Эйбара, Кальяри и Хоффенхайма на нынешним этапе развития футбола в России у отечественных клубов шансов будет маловато.
LAISMEN
LAISMEN ответ aventure61 (раскрыть)
19 апреля в 16:01
Это уже тогда будет не Лига Чемпионов, а Лига бывших вечных неудачников, поставщиков очков.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 15:55
Я так понимаю, что этих турниров как ЛЧ и ЛЕ не будет.
aventure61
aventure61
19 апреля в 15:55
    Ozabot
    Ozabot
    19 апреля в 15:45
    Но и ценность трофея упадет.
    LAISMEN
    LAISMEN
    19 апреля в 15:45
    Наконец то нашим клубам халява подвалит.....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 апреля в 15:44
    Да не будет суперлиги...
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