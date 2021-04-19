Прокопец: «При Суперлиге у наших клубов будет больше шансов в ЛЧ»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о том, как создание Европейской Суперлиги скажется на российских клубах.

Если суперклубы пропадут из Лиги чемпионов, то у клубов второго эшелона будет шанс выйти на ведущие роли. «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов не с «Манчестер Юнайтед», а с «Ференцварошем». Будет новая летопись Лиги чемпионов, где шансов у наших команд будет больше. И УЕФА поддержит эти команды, ведь они их не бросили.