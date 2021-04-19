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Клопп: «Игроки „Ливерпуля“ ничего не знали о Суперлиге»

19 апреля 2021, 22:06

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о создании Суперлиги.

Моё отношение к этому турниру не изменилось. Я только вчера об этом узнал.

Люди недовольны, я понимаю их. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Мы ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет.

В прошлом Клопп заявлял, что негативно относится к идее создания Суперлиги.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Eirek (раскрыть)
21 апреля в 20:21
ну вот и кушайте тогда своих протеиновых кур. мне не надо
Eirek
Eirek ответ протон1 (раскрыть)
20 апреля в 23:42
Половина из этого, простые удобрения для почвы, что в том или ином виде существовали всегда, просо не в промышленных масштабах, что подвертит любой у кого свое хозяйство было.

И протеины это просто белки, коров и кур анаболиками(гормоны) никто тоже не колет, просто "белковая" диета, чтобы больше мышц(мяса) было.

От того и цены не столь высокие, как на ту же говядину Вагю)
протон1
протон1 ответ Eirek (раскрыть)
20 апреля в 22:56
суперфосфат, трикальцийфосфат, монокальцийфосфат, соль, другие тоже можно назвать химией, более того синтетические витамины всякие уколы которые не только вредны для животных но и для человека который употребляет их часто. самый качественный продукт это естесственный рост птиц и животных . на не напичканные белками протеинами и уколами. видел ты изнашивание организма атлетов принимающих анаболики и протеины? прыщи волдыри на коже ? настоящий яд!.
Eirek
Eirek ответ протон1 (раскрыть)
20 апреля в 22:38
Так это обычный белок, сами его с пищей получаем, что плохого в этом?)
протон1
протон1 ответ Eirek (раскрыть)
20 апреля в 10:04
я про кур. в основном. запичканые протеином. да и говядина сейчас выращивается на протеинах что бы получить вес в краткие сроки. примеров масса. соя. пальмовое масло уж помолчу.
DXTK
DXTK
20 апреля в 09:26
ой клопп у нас дурачок только что из глуши германии приехал....о созданиии супер лиги заговорили уже давно............. еще до пандемии.......что большие клубы планирут создать нечто подобное.............. и ливер мелькал в их числе.......
Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 06:33, ред.
Да все все знали. Слухи по любому просачиваются.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 03:42
Клопп понимает, что чемпионатов как таковых не станет, исчезнут дерби и принципиальные матчи.
Eirek
Eirek ответ протон1 (раскрыть)
20 апреля в 00:10
Почему не знает, сейчас коровы из другого мяса?
протон1
протон1 ответ Eirek (раскрыть)
20 апреля в 00:00
жаль что нынешнее поколение не знают вкус тех помидоров . и огурцов. что было без гмо. того же мяса . и других продуктов.
trimetil
trimetil ответ Eirek (раскрыть)
19 апреля в 23:44
Ну, он просто где-то слышал, что ГМО это отрава и приравнивает это ко всему негативному для себя.
Eirek
Eirek ответ протон1 (раскрыть)
19 апреля в 23:34
А что плохого в "ГМО", кроме баек из интернета?)
vastudio
vastudio
19 апреля в 23:32
    Tostao
    Tostao
    19 апреля в 23:16
    Да, блин, заварил кашу! Жду, когда попрут на откат. Начнутся брожение среди игроков, тяжбы с разрывом контрактов и т. д.
    протон1
    протон1
    19 апреля в 23:08
    эта супер лига . как ГМО модификация. подделка , ради выгоды . отрава для народа. есть экологическая катастрофа, а это спортивная. чушь а не суперлига. да кто его будет смотреть? даже молодежь не будет смотреть.
    Futurista
    Futurista ответ David Young (раскрыть)
    19 апреля в 23:04, ред.
    А вот теперь решать будут игроки и тренеры...каждый для себя...там не все так однозначно и контрактами перед носом игроков и тренеров не помашешь...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 23:04
    Очень осторожно высказался Клопп.
    David Young
    David Young
    19 апреля в 23:00
    Понятно что это решали не игроки и не тренеры. Это решали те у кого власть над клубами, те кто очень заинтересован в именно выгодности клубов.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    19 апреля в 22:57
    Клопп молодец, правдоруб.
    dzvinka
    dzvinka
    19 апреля в 22:49
    не удивлюсь если даже менеджмент клуба сидящий на базе в Ливерпуле ничего не знал, а все решалось в офисе Генри им самим и сворой его юристов, где-то на Манхетене.
    Futurista
    Futurista
    19 апреля в 22:46
    Болелы негодуют...
    cska1948
    cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 апреля в 22:39
    Уверен, что ни какой Суперлиги НЕ будет!
    cska1948
    cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    19 апреля в 22:36
    А у вас на производстве все вопросы руководство согласовывает с подчинёнными?
    cska1948
    cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    19 апреля в 22:35
    Как бы там ни было, но пример Маура послужил уроком для тренеров других команд. Вот они и подбирают нейтральные слова в своих высказываниях.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 апреля в 22:33
    Получается что всё делается в обход тренера и футболистов?!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
    19 апреля в 22:32
    Мауру с его результатами стоило бы помалкивать в тряпочку. Но обставился красиво, т.к. всё равно турнули бы.
    Насчёт самой лиги так скажу - она против спорта, и желающих в ней играть нужно отстранять от футбола. Денежки пусть рубят в частном клубике по интересам, чем и является эта якобы "суперлига"...
    Твой Арсен
    Твой Арсен ответ cska1948 (раскрыть)
    19 апреля в 22:29
    Ну Моура скорее выставили из-за плохих спортивных результатов ТТХ, а тему с Суперлигой скорее как предлог выбрали да и просто для для сохранения лица.
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 апреля в 22:25
    Кто похитрее - выжидают)
    sv_1969
    sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
    19 апреля в 22:21
    Моуру респект)
    cska1948
    cska1948 ответ drug01 (раскрыть)
    19 апреля в 22:20
    А чего ему темнить? Кто мнение его и игроков спрашивать будет?! Всё это решают толстосумы. Вон, Маур выразил несогласие и тут же за воротами оказался!
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