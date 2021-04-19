Клопп: «Игроки „Ливерпуля“ ничего не знали о Суперлиге»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал новость о создании Суперлиги.

Моё отношение к этому турниру не изменилось. Я только вчера об этом узнал.

Люди недовольны, я понимаю их. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Мы ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет.