Клопп: «Игроки „Ливерпуля“ ничего не знали о Суперлиге»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о создании Суперлиги.
Моё отношение к этому турниру не изменилось. Я только вчера об этом узнал.
Люди недовольны, я понимаю их. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Мы ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет.
В прошлом Клопп заявлял, что негативно относится к идее создания Суперлиги.
И протеины это просто белки, коров и кур анаболиками(гормоны) никто тоже не колет, просто "белковая" диета, чтобы больше мышц(мяса) было.
От того и цены не столь высокие, как на ту же говядину Вагю)
И протеины это просто белки, коров и кур анаболиками(гормоны) никто тоже не колет, просто "белковая" диета, чтобы больше мышц(мяса) было.
От того и цены не столь высокие, как на ту же говядину Вагю)
Насчёт самой лиги так скажу - она против спорта, и желающих в ней играть нужно отстранять от футбола. Денежки пусть рубят в частном клубике по интересам, чем и является эта якобы "суперлига"...
Насчёт самой лиги так скажу - она против спорта, и желающих в ней играть нужно отстранять от футбола. Денежки пусть рубят в частном клубике по интересам, чем и является эта якобы "суперлига"...