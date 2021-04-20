Президент ПСЖ — о Суперлиге: «Футбол — спорт для всех»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал решение парижского клуба не вступать в Суперлигу.
Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твёрдо убежден в том, что футбол — спорт для всех. Я был последовательным в этом вопросе с самого начала.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал решение парижского клуба не вступать в Суперлигу.
Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твёрдо убежден в том, что футбол — спорт для всех. Я был последовательным в этом вопросе с самого начала.
но макаронины не сильно далеко от этого по менталитету)) ахахаха так что ждем каминг аута от Аньелли как он был против но Перес его заставил)) ахаха
но макаронины не сильно далеко от этого по менталитету)) ахахаха так что ждем каминг аута от Аньелли как он был против но Перес его заставил)) ахаха