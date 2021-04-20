Президент ПСЖ — о Суперлиге: «Футбол — спорт для всех»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал решение парижского клуба не вступать в Суперлигу.

Мы продолжим работать с УЕФА . ПСЖ твёрдо убежден в том, что футбол — спорт для всех. Я был последовательным в этом вопросе с самого начала.