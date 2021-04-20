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Президент ПСЖ — о Суперлиге: «Футбол — спорт для всех»

20 апреля 2021, 17:28

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал решение парижского клуба не вступать в Суперлигу.

Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твёрдо убежден в том, что футбол — спорт для всех. Я был последовательным в этом вопросе с самого начала.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ juvenale (раскрыть)
20 апреля в 20:40, ред.
ну он араб, у него правда всегда одна, правда лишь в зависимости от направления ветра)))
но макаронины не сильно далеко от этого по менталитету)) ахахаха так что ждем каминг аута от Аньелли как он был против но Перес его заставил)) ахаха
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:25
Араб включил заднюю.
Шишанутый
Шишанутый
20 апреля в 18:39
Вот у ПСЖ умный презедент не то что Перес. Я хоть и фанат Реала но тоже против суперлиги. Футбол для всех а не для кружка избраных. Надеюсь что суперлига не состоится а если вдруг состоится то даже смотреть ее не собераюсь. Лучше старый добрый ЛЧ.
juvenale
juvenale
20 апреля в 18:30
хаха да ладно)))этот тот,который положил на ффп,который получил чм в катаре и трансляции лч
Belgie2020
Belgie2020
20 апреля в 17:47
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 апреля в 17:32
    Футбол для всех - это точно.
    allemz
    allemz
    20 апреля в 17:32
    Помалкивал бы, все знают что тебя любят только за твои деньги в Европе с выгодными проектами))) Спорт для всех, сказал человек купивший Неймара и Мбаппе суммарно за 402 ляма, ахахах
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