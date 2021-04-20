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«„Бавария“ говорит „Нет“ Суперлиге». Заявление клуба о новом турнире

20 апреля 2021, 17:17

Официальный сайт «Баварии» опубликовал заявление относительно создания Суперлиги. Немецкий клуб отказался от участия в новом турнире.

Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил:

Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. «Бавария» Мюнхен говорит «Нет» Суперлиге.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул:

От имени правления я имею право четко заявить, что «Бавария» не будет принимать участие в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для «Баварии» Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 апреля в 22:49
Скажи Суперлиге нет!!!
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 20:09
"сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов"

Так в чём проблема? Суперлига по выходным, а ЛЧ - в середине недели, как и сейчас.

Не вижу никаких проблем. Просто клубы-организаторы не могут договориться с УЕФА, как делить деньги, вот и всё.

Проблема в первую очередь политическая, не футбольная.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
20 апреля в 19:28
В Евросоюзе главные страны, это Германия и Франция: они в конечном итоге все и решат; ни ИспанияПерес) , ни Англия, ни ,тем более ,Италия, ничего не смогут с мнением немцев и французов поделать. Американцы умоются вместе с Пересом. Сейчас начавшееся брожение клубов и футболистов в разных ,,сепаратистких" странах только будет усиливаться, и приведет в выходу их из Суперлиги. А Переса и компанию в отставку.
Kostya P.
Kostya P.
20 апреля в 19:16
Л Ч - это и есть Суперлига , в которую попадают по спортивному принципу и победитель которой является на данный момент сильнейшим клубом Европы и мира.
Константин Белых
Константин Белых
20 апреля в 18:12
Без Баварии Суперлига не может таковой считаться. Как и без ПСЖ.
dimagas2
dimagas2
20 апреля в 18:09
    mihaluch
    mihaluch
    20 апреля в 17:31
    Бавария хорошенько всё продумала и взвесила.
    NileCroco
    NileCroco
    20 апреля в 17:30
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      20 апреля в 17:27
      Немецкая гордость!
      allemz
      allemz
      20 апреля в 17:22
        STVA 1
        STVA 1
        20 апреля в 17:22
        Вот заявление мужиков со своим мнением!
        1_DEIVID
        1_DEIVID
        20 апреля в 17:20
        О каком сохранении ЛЧ они говорят. Если с 24 года там будет убогейшея швейцарская система.
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