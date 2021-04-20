«„Бавария“ говорит „Нет“ Суперлиге». Заявление клуба о новом турнире

Официальный сайт «Баварии» опубликовал заявление относительно создания Суперлиги. Немецкий клуб отказался от участия в новом турнире.

Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил:

Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА . «Бавария» Мюнхен говорит «Нет» Суперлиге.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул:

От имени правления я имею право четко заявить, что «Бавария» не будет принимать участие в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для «Баварии» Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире.