«„Бавария“ говорит „Нет“ Суперлиге». Заявление клуба о новом турнире

Официальный сайт «Баварии» опубликовал заявление относительно создания Суперлиги. Немецкий клуб отказался от участия в новом турнире.
Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил:
Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. «Бавария» Мюнхен говорит «Нет» Суперлиге.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул:
От имени правления я имею право четко заявить, что «Бавария» не будет принимать участие в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для «Баварии» Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире.
Так в чём проблема? Суперлига по выходным, а ЛЧ - в середине недели, как и сейчас.
Не вижу никаких проблем. Просто клубы-организаторы не могут договориться с УЕФА, как делить деньги, вот и всё.
Проблема в первую очередь политическая, не футбольная.
Так в чём проблема? Суперлига по выходным, а ЛЧ - в середине недели, как и сейчас.
Не вижу никаких проблем. Просто клубы-организаторы не могут договориться с УЕФА, как делить деньги, вот и всё.
Проблема в первую очередь политическая, не футбольная.