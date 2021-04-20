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Чеферин: «Евро-2020 покажет, что Европа пережила коронавирус»

20 апреля 2021, 13:36

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Евро-2020 станет отличной возможность показать, что Европа пережила пандемию коронавируса.

Мы готовы к предстоящим испытаниям. Чемпионат Европы станет отличной возможностью показать, что Европа вернулась, празднует жизнь и пережила пандемию. Я уверен, что все будет великолепно, так как мы играем с августа и 95% игр матчей прошло без каких-то проблем — это похоже на чудо. Думаю, что большая часть болельщиков в июне будет уже вакцинирована, на турнире будут проводиться все необходимые тесты и организованы медицинские меры.

Я хочу поблагодарить лидеров европейских стран, где будет проходить турнир, за невероятную поддержку.

Ранее стало известно, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.

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beefs
beefs
20 апреля в 13:45
пережила, да не совсем...
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