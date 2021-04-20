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Чеферин – президенту ПСЖ: «Вы показали, что вы прекрасный человек»

20 апреля 2021, 15:45

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил благодарность руководителю ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи за отказ от участия в Суперлиге.

Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы прекрасный человек.

Ранее сообщалось, что руководство Суперлиги предлагало ПСЖ стать участником турнира, однако французский клуб ответил отказом.

Также появлялась информация, что ПСЖ может автоматически стать победителем Лиги чемпионов.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 19:25
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    20 апреля в 18:48
    Чифир знатно обгадился, теперь только и остается шейхам опу лизать аххах
    juvenale
    juvenale
    20 апреля в 18:33
    корочее победитель лч уже известен в этом году
    juvenale
    juvenale
    20 апреля в 18:33
    хахах бабки то поделили хоть?деньги уже получил за Чм в Катаре)))жесть что он несет
    DDT
    DDT
    20 апреля в 17:19
    Это так смешно, что даже чуть грустно) Сама детская невинность, поди на самых юных детсадовцев рассчитана эта речь)
    NileCroco
    NileCroco
    20 апреля в 17:16
      allemz
      allemz
      20 апреля в 17:06
      Чеферину ещё отсосать осталось))
      allemz
      allemz ответ hazardfan (раскрыть)
      20 апреля в 17:05
      МС тоже за малолеток страдал и вообще отстраняли от ЛЧ)) А ПСЖ и Бавария всегда чисты, не говоря уже про других
      hazardfan
      hazardfan
      20 апреля в 16:54
      Прекрасный человек ахахаха. Тот клуб который выставил всех дураками при действующем ффп выкупив трансфер Неймара за 222 млн. Якобы Неймар сам выкупил контракт! Не нужно делать всех дураками, уважаемые уефа и шейхи) Ещё и трансфер Мбаппе вызывает вопросы. Зато Челси 2 раза давали трансферный бан за подписание молодых футболистов. Просто нет слов какое лицемерие
      DXTK
      DXTK
      20 апреля в 16:11
      теперь ЛЧ будет ваша сударь
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 апреля в 15:58
      Значит думать умеет...
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