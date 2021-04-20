Чеферин – президенту ПСЖ: «Вы показали, что вы прекрасный человек»

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20 апреля 2021, 15:45

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил благодарность руководителю ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи за отказ от участия в Суперлиге.

Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы прекрасный человек.

Ранее сообщалось, что руководство Суперлиги предлагало ПСЖ стать участником турнира, однако французский клуб ответил отказом.