Чеферин – президенту ПСЖ: «Вы показали, что вы прекрасный человек»

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил благодарность руководителю ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи за отказ от участия в Суперлиге.
Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы прекрасный человек.
Ранее сообщалось, что руководство Суперлиги предлагало ПСЖ стать участником турнира, однако французский клуб ответил отказом.
Также появлялась информация, что ПСЖ может автоматически стать победителем Лиги чемпионов.
У шейхов давно между собой спор, какой первый мешок из Эмиратов завоюет ЛЧ. Вложить столько денег, чтобы потом резко отказаться от этой мечты не все могут. А шейху из ПСЖ легче остаться одному и попытаться взять турнир "на легке". А потом на коленях попроситься в Суперлигу.
У шейхов давно между собой спор, какой первый мешок из Эмиратов завоюет ЛЧ. Вложить столько денег, чтобы потом резко отказаться от этой мечты не все могут. А шейху из ПСЖ легче остаться одному и попытаться взять турнир "на легке". А потом на коленях попроситься в Суперлигу.