«УЕФА потерпел неудачу». Гвардиола — о создании Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о создании европейской Суперлиги.
Ответственные за это люди должны прояснить, какова ситуация и почему они приняли свои решения. В этом их обязанность.
У «Аякса» четыре или пять побед в Лиге чемпионов, но его там не будет? Они должны прояснить это для всех нас. Каждый клуб отстаивает свою позицию.
Не надо быть циничным. У каждого свои интересы. Когда вы говорите об АПЛ и УЕФА, то нужно понимать, что они тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были общаться с клубами раньше.
У меня нет всей информации, чтобы высказать свое мнение.
Обидеть Вас не хотел ни коем разе! Да и сейчас Локо лучше по игре названных Вами трех! Думаю его тоже можно записать в топы)
Обидеть Вас не хотел ни коем разе! Да и сейчас Локо лучше по игре названных Вами трех! Думаю его тоже можно записать в топы)
Вот и набрали бы 20 лучших европейских клуба (только не понятно кто из России играл бы, у нас как минимум три суперклуба) в единый чемпионат.
Вот и набрали бы 20 лучших европейских клуба (только не понятно кто из России играл бы, у нас как минимум три суперклуба) в единый чемпионат.