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«УЕФА потерпел неудачу». Гвардиола — о создании Суперлиги

20 апреля 2021, 16:25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о создании европейской Суперлиги.

Ответственные за это люди должны прояснить, какова ситуация и почему они приняли свои решения. В этом их обязанность.

У «Аякса» четыре или пять побед в Лиге чемпионов, но его там не будет? Они должны прояснить это для всех нас. Каждый клуб отстаивает свою позицию.

Не надо быть циничным. У каждого свои интересы. Когда вы говорите об АПЛ и УЕФА, то нужно понимать, что они тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были общаться с клубами раньше.

У меня нет всей информации, чтобы высказать свое мнение.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 апреля в 19:19
Все ясно,ФИФА,УЕФА две империи разваливаются и на их места решели создать новую структуру и эти люди которые имеют огромную власть на земле.
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 18:55, ред.
Хитро-опый "гвардиолец"
Agamaga........
Agamaga........
20 апреля в 18:43
Гвардиола "ЗА" суперлигу.
112910415
112910415
20 апреля в 17:59
ничего пока не ясно
faneng
faneng
20 апреля в 17:47
Гвардиола сходу не помнит, сколько побед у Аякса? Четыре победы!!
Roger Young
Roger Young
20 апреля в 17:45
ну витиевато отмазался.
Gelious
Gelious
20 апреля в 17:18
Пеп умница. Уважаю этот поступок. Сказал смело и по делу
STVA 1
STVA 1 ответ Александр Рябов (раскрыть)
20 апреля в 17:11
Вы меня не поняли! Я про ТОП их на фоне топ-5 чемпов! Этот сезон ЕК все доказал!Поэтому я Брюгге и помянул!
Обидеть Вас не хотел ни коем разе! Да и сейчас Локо лучше по игре названных Вами трех! Думаю его тоже можно записать в топы)
Александр Рябов
Александр Рябов ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 17:07
А что непонятного? Для России три абсолютно равноценных клуба, выделить один из которых, не оберёшься хейта от остальных. Это, понятное дело, ЦСКА, Спартак, и Зенит. Потому, считаю, если делать единую европейскую лигу, то участников нужно намного больше чем 20. Например три-четыре федерации, как в НХЛ, и потом плей-офф для лидеров и отдельный плей-офф для аутсайдеров.
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 17:05
УЕФА ещё свое возьмёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 17:04
Если нет информации то зачем говорить о неудаче УЕФА, потом, почему нет там Аякса и не только их надо спросить с организаторов этого турнира а не с УЕФА в том числе и с МС.
STVA 1
STVA 1 ответ Александр Рябов (раскрыть)
20 апреля в 17:02
Браво!У нас три СУПЕРКЛУБА! Давно не смеялся так! Брюгге тоже)
STVA 1
STVA 1 ответ manutd navsegda (раскрыть)
20 апреля в 17:01
Да все понятно.... Я просто привел его мнение и не думаю что он только один так думает!Давайте замнем нашу бессмысленную дискуссию!Все равно каждый останется при своём!
Александр Рябов
Александр Рябов
20 апреля в 17:00
На самом деле. Еслиб это было что-то типа НХЛ, и КХЛ, где клубы учавствовали в этой суперлиге ВМЕСТО своих внутренних чемпионатов, это было бы совсем другое дело. Тогда бы тот же Аякс получил наконец более сильный чемпионат и может быть смог бы стать суперклубом. А в таком виде как сейчас, это тупо альтернатива и конкурент УЕФА, с которым сама УЕФА и будет бороться.

Вот и набрали бы 20 лучших европейских клуба (только не понятно кто из России играл бы, у нас как минимум три суперклуба) в единый чемпионат.
manutd navsegda
manutd navsegda ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 16:59
Клоп это не руководства Ливерпуля!
yrasikos22
yrasikos22
20 апреля в 16:53
Футбол не много потеряет от потери тех 12 клубов которые дали согласие,эти клубы уйдут придут другие,а эти клубы очень много потеряют,так что наооборот Уефа тут победит...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 16:47
О результатах рано судить
STVA 1
STVA 1 ответ manutd navsegda (раскрыть)
20 апреля в 16:43
Не утруждайте себя вопросами!Я зашел к так называемому картавому!Убогое зрелище!Лично Клопп против Суперлиги!Если Вас это заинтересует! И это факт с его слов!
manutd navsegda
manutd navsegda ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 16:38
Кто-то из руководства Ливерпуля сказал про сомнение?
particular
particular
20 апреля в 16:36
Позиции, цели и ресурсы у всех разные... А неудачи одних станут успехом других...
LAISMEN
LAISMEN
20 апреля в 16:35
Это просто УЕФА слегка для вида поломался...
sash71
sash71
20 апреля в 16:35
Время покажет и расставит всё по местам
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 16:31
Пеп вперед паровоза бежит!Или он не знает про Ливер ещё!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 16:26
Еще неизвестно кто проиграл...
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