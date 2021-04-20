«УЕФА потерпел неудачу». Гвардиола — о создании Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о создании европейской Суперлиги.

Ответственные за это люди должны прояснить, какова ситуация и почему они приняли свои решения. В этом их обязанность.

У «Аякса» четыре или пять побед в Лиге чемпионов, но его там не будет? Они должны прояснить это для всех нас. Каждый клуб отстаивает свою позицию.

Не надо быть циничным. У каждого свои интересы. Когда вы говорите об АПЛ и УЕФА , то нужно понимать, что они тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были общаться с клубами раньше.

У меня нет всей информации, чтобы высказать свое мнение.