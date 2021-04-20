Глава Ла Лиги: «Перес потерян. Именно Суперлига — смерть футбола»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в своем твиттере опубликовал заявление, в котором высказался против проекта Суперлиги и подверг критике её президента Флорентино Переса, занимающего аналогичную должность в мадридском «Реале».

В декабре 2020-го я уже сказал, что Флорентино Перес был очень невежественным, но теперь он просто потерян. Футбол не умирает, как он говорит. И уж тем более Суперлига не может быть решением проблемы. Это и есть смерть футбола.