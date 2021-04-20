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Глава Ла Лиги: «Перес потерян. Именно Суперлига — смерть футбола»

20 апреля 2021, 15:19

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в своем твиттере опубликовал заявление, в котором высказался против проекта Суперлиги и подверг критике её президента Флорентино Переса, занимающего аналогичную должность в мадридском «Реале».

В декабре 2020-го я уже сказал, что Флорентино Перес был очень невежественным, но теперь он просто потерян. Футбол не умирает, как он говорит. И уж тем более Суперлига не может быть решением проблемы. Это и есть смерть футбола.

Ранее Перес высказался о создании Суперлиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 апреля в 17:34
надо, пожалуй, согласиться
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
20 апреля в 17:17
Просто потерял рецепт на лекарства
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 16:21
Ээх Перес Перес!
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 15:48
Досвидания Перес , досвидули !!!
DXTK
DXTK
20 апреля в 15:36, ред.
что делать с шальным дедом)))) наслать на него испанкую прокуратору налоговиков и прочие проверки уверен самопровозглашенный президент супер лиги, по другому шарлатан, не выдержит........

PS вы бы по больше Реал протаскивали на пенках к титолу......как и еуфа протаскивала на три ЛЧ подряд.....сами ему руки развязали........... теперь он пупс небес.........
Brooklyn888
Brooklyn888
20 апреля в 15:34
Перес как всегда что-то мутит ,но пока что сделал глупого ничего не где не видно ,да он бизнесмен и все у него в первую очередь связано с доходами и на вершину к которой он привел Реал Мадрид ,глупец такое бы не сотворил ,так что смотрим дальше )!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 15:30
Жестко , но абсолютно справедливо.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 15:21
Переса гнать в шею
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