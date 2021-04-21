УЕФА подкупил английские клубы, чтобы те вышли из Суперлиги

Источник утверждает, что УЕФА использовал финансовые способы давления на клубы АПЛ, которые планировали принять участие в Европейской Суперлиге.
Сообщается, союз предложил английским клубам «огромные деньги», если они откажутся от участия в Суперлиге. Конкретная сумма не называется, однако отмечается, что испанские и итальянские коллективы таких предложений не получали.
Ранее стало известно, что английские клубы решили покинуть проект по созданию Европейской Суперлиги.
Уж извините, но я в "утку" не поверю. Нет, не потому что УЕФА прямо таки честные/белые и пушистые. Нет, просто без ссылки на инсайдера, детали подобной сделки, а главное ЛОГИКУ (ага уже представил как УЕФА подкупили шейха с олигархом - а не наоборот) - это выглядит как простая ночная фантазия журналиста...
Помоему всё до безумного просто, английские клубы вписались в затею: кто "за идею", кто "за компанию", а кто и ради денег (да-да, это про Тоттенхем) но не оценили возможные последствия и реакцию фанатов. Ну а после выхода из СЛ первого из "заговорщиков", остальные тоже решили "нафига оно нам надо?" - в этом есть логика, и это можно увидеть из официальных обращений клубов...
На самом деле это Супер-Лига пыталась "подкупить" клубы огромными деньгами. И на первом этапе это даже сработало, но блин вся затея выглядела как жутко не подготовленная, толком без предварительного пиара и "прощупывания почвы", в Европе сейчас идеи "элитарного кружка для богачей" вообще не популярны, и рассказы о "всеобщем благе на кредитные деньги из США" фанатами воспринимаются резко негативно. Любопытно что ДО ПАНДЕМИИ, когда у обычных людей всё было более-менее хорошо, такой "кружок" воспринимался бы немного спокойнее... Но Аньелли и испанские клубы либо оказались сейчас "прижатыми к стенке" финансовыми обязательствами и просто НЕ МОГЛИ подождать лучшего момента, или же они просто бездарные пиарщики с нулевым пониманием неподходящего тайминга (а может и то и другое вместе).
Не удивлюсь, если уже сегодня мы будем слышать опровержение этой фантазии автора из мундодепортиво...
Уж извините, но я в "утку" не поверю. Нет, не потому что УЕФА прямо таки честные/белые и пушистые. Нет, просто без ссылки на инсайдера, детали подобной сделки, а главное ЛОГИКУ (ага уже представил как УЕФА подкупили шейха с олигархом - а не наоборот) - это выглядит как простая ночная фантазия журналиста...
Помоему всё до безумного просто, английские клубы вписались в затею: кто "за идею", кто "за компанию", а кто и ради денег (да-да, это про Тоттенхем) но не оценили возможные последствия и реакцию фанатов. Ну а после выхода из СЛ первого из "заговорщиков", остальные тоже решили "нафига оно нам надо?" - в этом есть логика, и это можно увидеть из официальных обращений клубов...
На самом деле это Супер-Лига пыталась "подкупить" клубы огромными деньгами. И на первом этапе это даже сработало, но блин вся затея выглядела как жутко не подготовленная, толком без предварительного пиара и "прощупывания почвы", в Европе сейчас идеи "элитарного кружка для богачей" вообще не популярны, и рассказы о "всеобщем благе на кредитные деньги из США" фанатами воспринимаются резко негативно. Любопытно что ДО ПАНДЕМИИ, когда у обычных людей всё было более-менее хорошо, такой "кружок" воспринимался бы немного спокойнее... Но Аньелли и испанские клубы либо оказались сейчас "прижатыми к стенке" финансовыми обязательствами и просто НЕ МОГЛИ подождать лучшего момента, или же они просто бездарные пиарщики с нулевым пониманием неподходящего тайминга (а может и то и другое вместе).
Не удивлюсь, если уже сегодня мы будем слышать опровержение этой фантазии автора из мундодепортиво...