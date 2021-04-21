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УЕФА подкупил английские клубы, чтобы те вышли из Суперлиги

21 апреля 2021, 09:23

Источник утверждает, что УЕФА использовал финансовые способы давления на клубы АПЛ, которые планировали принять участие в Европейской Суперлиге.

Сообщается, союз предложил английским клубам «огромные деньги», если они откажутся от участия в Суперлиге. Конкретная сумма не называется, однако отмечается, что испанские и итальянские коллективы таких предложений не получали.

Ранее стало известно, что английские клубы решили покинуть проект по созданию Европейской Суперлиги.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
22 апреля в 06:08
Анонимные доносы за показания не считаются!
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 апреля в 13:36
Так и есть. Главное название статьи придумать бомбическое😂😂😂😂
shlifen
shlifen ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 апреля в 13:34
Вот это прикол =))
Статья натурально была, и я её даже успел прочесть (даже автора успел отметить), а теперь мундодепортиво её снесли =))) Видимо Карлес Планас (автор) явно вывалил личное мнение под видом "секретного источника" =))))
Mi6
Mi6
21 апреля в 12:52
А что, в УЕФА тоже россияне рулят?
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 12:40
Шоу продолжается. Делайте ставки господа !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 апреля в 12:30
С сентября не смотрел футбол и не писал тут,опять эти мощеннические интриги вокруг денег,всех подкупают и вар подкупают и судей подкупают,короче не футбол а сатанизм,лучше вообше не смотреть и не интересоваться таким мерзким футболом.
Пошли они все на
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 12:19
Пора смотреть женский футбол, там хотябы нет места ещё околофутболу и всяким симуляциям и корупции
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
21 апреля в 12:08
Лол, Соккер, у вас по открытию ссылки на источник сайт пишет "Такой статьи не существует". Сами придумывать новости начали?
pomor45
pomor45
21 апреля в 11:53
Если это правда, то снова проиграли послушные и бедные: одни не удостоились подкупа, другие получат поддержки меньше на сумму подкупа богатых бузотёров.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 11:47
ИСТОЧНИК ОКАЗАЛСЯ ПЕРЕСОХШИМ И ОТ ТУДА ДУРНО ПАХЛО !!!!!
112910415
112910415
21 апреля в 11:41
футбол давно стал бизнесом ... всё возможно
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 11:34
Участники Супер лиги хотели больших денег ...они их и добились. Хитро развели УЕФА.
sv_1969
sv_1969 ответ LOpp (раскрыть)
21 апреля в 11:23
Точно... Вот оно че Михалыч...
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 11:22
А ведь недалёкие верят в это... А предложения в 450 млн за участие пусть и кредитом это не покупка участников????
LOpp
LOpp
21 апреля в 11:04
это Гинер всех подкупил.
Igo0rek
Igo0rek ответ San Skra (раскрыть)
21 апреля в 10:44
В СНГ это просто распил госбюджета. Так как частных клубов у нас всего несколько.
aNOOBis
aNOOBis ответ San Skra (раскрыть)
21 апреля в 10:35
Да ладно бы олигархов. Частники тщеславны и стараются добиться прогресса в своих проектах (Галицкий как пример), хотя бы пока не остынут и руки не опустят /разорятся.

Проблема в том, что неэффективная путинская госэкономика вешает содержание клубов на бюджет и на госкорпорации. Такие клубы обречены на деградацию.
aNOOBis
aNOOBis ответ shlifen (раскрыть)
21 апреля в 10:30
Ну, да. Такая конспирология ради конспирологии.
San Skra
San Skra ответ Igo0rek (раскрыть)
21 апреля в 10:16
Это бизнес для всех стран, кроме стран бывшего СНГ, где он априори убыточен и является игрушкой в руках олигархов. Поэтому футбол не всегда про бизнес.
shlifen
shlifen
21 апреля в 10:15
Открыл оригинал, прочитал - ни слова об источнике подобной информации. Видимо руководство УЕФА ночью, лично позвонили Карлесу Планасу (автору статьи) и всё рассказали, правда почему-то абсолютно без деталей =).
Уж извините, но я в "утку" не поверю. Нет, не потому что УЕФА прямо таки честные/белые и пушистые. Нет, просто без ссылки на инсайдера, детали подобной сделки, а главное ЛОГИКУ (ага уже представил как УЕФА подкупили шейха с олигархом - а не наоборот) - это выглядит как простая ночная фантазия журналиста...
Помоему всё до безумного просто, английские клубы вписались в затею: кто "за идею", кто "за компанию", а кто и ради денег (да-да, это про Тоттенхем) но не оценили возможные последствия и реакцию фанатов. Ну а после выхода из СЛ первого из "заговорщиков", остальные тоже решили "нафига оно нам надо?" - в этом есть логика, и это можно увидеть из официальных обращений клубов...

На самом деле это Супер-Лига пыталась "подкупить" клубы огромными деньгами. И на первом этапе это даже сработало, но блин вся затея выглядела как жутко не подготовленная, толком без предварительного пиара и "прощупывания почвы", в Европе сейчас идеи "элитарного кружка для богачей" вообще не популярны, и рассказы о "всеобщем благе на кредитные деньги из США" фанатами воспринимаются резко негативно. Любопытно что ДО ПАНДЕМИИ, когда у обычных людей всё было более-менее хорошо, такой "кружок" воспринимался бы немного спокойнее... Но Аньелли и испанские клубы либо оказались сейчас "прижатыми к стенке" финансовыми обязательствами и просто НЕ МОГЛИ подождать лучшего момента, или же они просто бездарные пиарщики с нулевым пониманием неподходящего тайминга (а может и то и другое вместе).
Не удивлюсь, если уже сегодня мы будем слышать опровержение этой фантазии автора из мундодепортиво...
Гриша Гриша
Гриша Гриша
21 апреля в 10:14
Всё верно. Почему тогда сразу в отказ не пошли, ведь прекрасно знали чем всё обернётся
ДСА
ДСА
21 апреля в 10:07
Скандал ожидается грандиозный.
Futurista
Futurista
21 апреля в 09:57
Тема "русских хакеров" не всплывала еще?)...странно...
ОПС
ОПС
21 апреля в 09:53
Что то в это не очень верится. Очередная утка.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
21 апреля в 09:52
Уже есть видео, где Чеферин выходит из предбанника хотя бы Эмирейтс?)
Gahi
Gahi
21 апреля в 09:51, ред.
После того как первая попытка о создании Суперлиги сорвалась, видимо последовало продолжение запасного варианта который вступает в силу. Это, чтобы скомпрометировать УЕФА,  выброс дезинформации, а там пусть разбираться как это было с ФИФА  когда с выборами хозяйки чемпионата мира России и Катара последовали чистки первых лиц виновные или не виновные разницы нет главное найти повод и раскрутить его до логического конца. Скорее всего имея печальный опыт на этот раз УЕФА не подставится и не допустит чтобы ею манипулировали.
Анд-м
Анд-м
21 апреля в 09:51
Очередной вброс утятины
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 09:50
Они свои бабки выбили
Evilhuman
Evilhuman
21 апреля в 09:49
Вот ни кто ж ни черта не знает,на самом деле, но дагадок миллион, Шерлоки Холмсы
azkan
azkan
21 апреля в 09:48
Не думаю. Кажется, на решение повлияло позиция правительства, которое полностью был против Суперлиги, а болельщики это самая активная часть электората.
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