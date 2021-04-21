УЕФА подкупил английские клубы, чтобы те вышли из Суперлиги

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21 апреля 2021, 09:23

Источник утверждает, что УЕФА использовал финансовые способы давления на клубы АПЛ , которые планировали принять участие в Европейской Суперлиге.

Сообщается, союз предложил английским клубам «огромные деньги», если они откажутся от участия в Суперлиге. Конкретная сумма не называется, однако отмечается, что испанские и итальянские коллективы таких предложений не получали.

Ранее стало известно, что английские клубы решили покинуть проект по созданию Европейской Суперлиги.