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Клопп о словах Невилла про «Ливерпуль»: «Гари всегда там, где больше денег»

20 апреля 2021, 02:59

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла, раскритиковавшего МЮ и «Ливерпуль» за решение участвовать в европейской Суперлиге. В частности, Невилл отметил, что этим решением мерсисайдцы противоречат гимну клуба «Ты Никогда не Будешь Один».

Гари Невилл говорит о You'll Never Walk Alone. Это недопустимо. У нас есть право петь наш гимн. Это наш гимн, а не его. В любом случае, он не понимает его. Это несправедливо. Я понимаю все эти разговоры [о Суперлиге], но я не говорю о других клубах, и вам не следует.

Я бы предпочёл, чтобы Гари Невилл сидел на тёплом местечке где-нибудь ещё, а не везде, где больше всего денег. Он был в «Манчестер Юнайтед», где больше всего денег. А сейчас он на Sky Sports, где больше всего денег.

Клопп также заявил, что он и игроки «Ливерпуля» не знали о создании Суперлиги.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ azkan (раскрыть)
20 апреля в 13:27
Кредиты отдавать надо!Потом клубы станут собственность других!Не факт что холдинг Морган за этим стоит!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 10:02
Невилл неадекват - зачем к этой ситуации личные традиции клуба приплетать, при чем тут это? А вот шума с Суперлигой навели конечно... Теперь каждый давнозабытый захочет хайпануть за счет этого
azkan
azkan
20 апреля в 09:13
Невилл комментатор. Он может свои мысли говорить.
Но Клопп правильно отреагировал.
А проблема от никуда очень серьезная появилась.
С одной стороны убытки и полубанкротство, с другой Суперлига и 5-6 млрдов. Пусть и в кредит. Надеюсь, что все стороны договорятся в конце концов.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 07:13
Суперлига заменит ЛЧ для клубов создателей.
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 06:16
У клоппи похоже уже сдают нервы, раз он так отвечает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 05:40
Это сущность любого европейца.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 03:23
Грызня началась. И это надолго. не всем нравится эта затея. Перес говорит , что и ЛЧ и ЛЕ и ЧМ никуда не уйдут от участников супер - пуппер лиги. Он хоть подумал прежде чем ляпнуть. Игроки и так на пределе , а тут еще один турнир. Думаю разборки будут долгими и не все игроки пойдут в эту лигу. Заварили кашу американцы, а расхлебывать европейцам придется. Это же по сути кабала , только не все это понимают.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 03:04
Начинается срач
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