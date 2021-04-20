Клопп о словах Невилла про «Ливерпуль»: «Гари всегда там, где больше денег»

Главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на слова бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» , раскритиковавшего МЮ и «Ливерпуль» за решение участвовать в европейской Суперлиге. В частности, Невилл отметил, что этим решением мерсисайдцы противоречат гимну клуба «Ты Никогда не Будешь Один».

Гари Невилл говорит о You'll Never Walk Alone. Это недопустимо. У нас есть право петь наш гимн. Это наш гимн, а не его. В любом случае, он не понимает его. Это несправедливо. Я понимаю все эти разговоры [о Суперлиге], но я не говорю о других клубах, и вам не следует.

Я бы предпочёл, чтобы Гари Невилл сидел на тёплом местечке где-нибудь ещё, а не везде, где больше всего денег. Он был в «Манчестер Юнайтед», где больше всего денег. А сейчас он на Sky Sports, где больше всего денег.