«Не убийцы, а спасители». Президент «Реала» ответил противникам Суперлиги

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вчера, 11:19

Редкий случай, когда в футболе главным событием стал не какой-то результат, а решение политическое. «Соккер.ру» — о битве за Суперлигу 12 отщепенцев.

Мир больших денег и политики, которым является современный футбол, приучил нас к тому, что никто не допускает резких высказываний, все стараются действовать максимально корректно внешне и проводить манипуляции скорее закулисные, не вынося на публику суждения и реальные мысли. Но история с Суперлигой вскрыла все глубины отношений. Никто не стеснялся открытых слов и характеристик. Причем особенно преуспели представители УЕФА , которые как раз отличаются максимальной политкорректностью. УЕФА почувствовал, что на него пошли войной, поэтому решил реагировать незамедлительно.

Волна протеста

Уже в пятницу пройдет экстренное собрание, на котором могут быть приняты самые резкие решения. Об их возможном характере высказался сам глава УЕФА Александер Чеферин и член исполкома Йеспер Мёллер. Последний предлагает исключить клубы-бунтари уже в нынешнем розыгрыше еврокубков, то есть выгнать из полуфинала Лиги чемпионов «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити», вернув туда к ПСЖ «Порту», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Чеферин заявил, что игрокам 12 клубов, объявивших о создании Суперлиги, будет запрещено играть за сборные – для этого УЕФА должен достичь договоренности с ФИФА .

Кроме того, эти клубы будут отстранены от еврокубков и даже от национальных чемпионатов – тут нужно договориться с лигами, но это будет сделать легко, учитывая их настрой: все лиги выразили протест против Суперлиги. Даже члены правительств многих стран высказались на эту тему, осудив «бунт 12». Футболисты высказывались неохотно поначалу, но все же набралось достаточно негативных мнений. Швайнштайгер, Ловрен, Эррера, Бруну Фернандеш и другие увидели в этом признаки смерти футбола.

Клубы Суперлиги предприняли попытку создать благоприятный информационный фон и запустили целую бот-ферму в Твиттере, но ее быстро раскусили реальные люди, звезды и болельщики, которые четко выразили свой протест. Так получилось, что вся волна поднялась перед матчем «Лидса» с «Ливерпулем» в понедельник, поэтому фанаты там развернули первый акт борьбы, отреагировав очень оперативно.

Популярные мнения

На трибунах стадиона «Лидса» появилось обращение к «Ливерпулю»: «Добейтесь на поле (места в Лиге чемпионов). Футбол для болельщиков». Надо сказать, что обращаться следовало даже не к игрокам и тренерам того же «Ливерпуля», а к руководству. Ведь боссы клубов не удосужились обсудить решение с командами. И это только усилило негативную реакцию футбольной общественности. Джеймс Милнер после игры с «Лидсом» прямо заявил: «Мне это не нравится. Надеюсь, что ничего этого не будет». Юргену Клоппу пришлось давать более развернутый комментарий, раз уж журналисты до него дорвались практически до первого из числа тренеров:

У нас очень мало информации. Я что-то слышал. Но могу заметить, что «Ливерпуль» — это нечто большее, чем чьи-то решения. Самая важная часть футбола – болельщики и команда. Нельзя, чтобы что-то вставало между ними. Игроки не сделали ничего плохого. Мы хотим выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон. Эти решения ничего общего с игроками не имеют. Люди недовольны, и я могу это понять. Но мы с игроками в этих процессах не участвуем.

Клопп подчеркивает все это неспроста. Ведь около стадиона разъяренные фанаты «Ливерпуля» уже уничтожали футболки клуба и оставляли красноречивые баннеры.



Тренера «Лидса» Марсело Бьелсу тоже спросили про Суперлигу. Он высказал довольно популярное мнение:

Фундаментальная проблема в том, что богатые всегда стремятся стать богаче, невзирая на последствия для других. По мере получения большей власти они начинают требовать больших привилегий. Рост рождается в конкуренции, в развитии, а не в наблюдении за играми больших команд друг против друга. Но такова сейчас логика мира и футбола. Сильные богатеют, слабые беднеют. Вы же видите, что это движет миром. Тогда почему удивляетесь этому решению?

Ошибки создателей

Но вернемся к УЕФА . В своем жестком комментарии Чеферин особенно лихо прошелся по одному из инициаторов переворота Андреа Аньелли из «Ювентуса»:

Аньелли разочаровал меня больше всех. Я никогда не видел более лживого человека. Мы говорили с ним в субботу днем, и он сказал: «Не волнуйся, это только слухи. Ничего не случится». Жадность так сильна, что сокрушает все человеческие ценности. Эта Суперлига – постыдный шаг нескольких клубов, ведомых жадностью. Это плевок в лицо всем любителям футбола.

Одной из ошибок 12 бунтарей стало отсутствие в их составе других топовых клубов, которые напрашиваются, например, «Баварии» и ПСЖ . Причем они уже успели осудить Суперлигу, то есть не получится зазвать их постфактум. Осудили ее создание и многие другие клубы, которые теоретически могли бы там оказаться.

Например, дортмундская «Боруссия» и «Севилья» с «Порту». То есть раскол прослеживается даже не только между Суперлигой и чиновниками из УЕФА и лиг, не только между Суперлигой и болельщиками, не только между клубами Суперлиги и их же собственными игроками и тренерами, но и между клубами Суперлиги и всеми остальными. Причем раскол открытый, публичный, после которого тяжело что-то отмотать назад. Создатели Суперлиги сделали почти все не так, как следовало бы сделать, совершили ошибки на всех уровнях.

Защита Переса

В многоголосье противников Суперлиги, среди которых, повторимся, и другие клубы, и лиги, и политики, и футболисты самих команд-участниц, потерялись мнения сторонников. Суперлига попыталась нанести ответный словесный удар уже не с помощью ботов в Твиттере, а выступлением одного из идеологов и ярчайших представителей Флорентино Переса. Президент «Реала» постарался защитить Суперлигу:

Крупные европейские клубы потеряли почти 5 миллиардов евро из-за пандемии и вызванного ею кризиса. Один только «Реал» понес убытки в размере 400 миллионов евро. Когда у вас из доходов остаются только телевизионные, то нужно проводить более привлекательные матчи. Мы и начали работать над этой идеей. Пришли к выводу, что проводя матчи Суперлиги, мы можем уменьшить потери. Футбол должен развиваться и адаптироваться к тому времени, в котором мы живем. Футбол теряет позиции и интерес. Аудитория сокращается. Из-за пандемии мы все разорены. Мы анализировали, почему нас стали меньше смотреть болельщики в возрасте от 16 до 24 лет. Есть много игр и мало интереса. Футбол должен адаптироваться. Мы должны что-то изменить, чтобы сделать этот спорт самым привлекательным. Это на благо футбола. Матч между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» или между «Барселоной» и «Миланом» будет более привлекательным, чем игра со скромной командой в Лиге чемпионов.

Тут в ответ можно привести слова Озила, которые напрашиваются на самом деле:

Дети растут с мечтой выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не Суперлигу. Если мы получаем удовольствие от больших игр, то только потому, что они случаются раз в полгода, раз в год, а не каждую неделю. Это решение фанатам сложно понять.

Но вряд ли Суперлига так сильно повысит интерес и доходы клубов. Точнее, она это сделает, но не за счет привлечения новых финансовых ресурсов – им просто неоткуда взяться, а за счет оттягивания части спонсоров и денег от Лиги чемпионов и других турниров. То есть под благородным предлогом Перес заявляет то, о чем открыто сказал Бьелса: богатые клубы просто хотят стать богаче, причем за счет более бедных. Ведь прелесть соревновательности в современных еврокубках в том, что скромное загребское «Динамо» может заработать себе копеечку и уважение, вышибив из турнира участника «элитки» «Тоттенхэма», который как бы в Суперлиге с надутыми щеками. Почему тогда «Динамо» не в ней? И никто не вспомнит, как развивался двадцатый матч между теми же «Реалом» и «Миланом» в сезоне, но вот эмоции и страсти от переворота «Динамо» будут вызывать искренний интерес и отклик еще долго. Но продолжим слушать Переса:

Это не закрытая лига, ни в коем случае. Мы оценим заслуги команд. Они будут бороться, чтобы участвовать в этих соревнованиях. Но если УЕФА выделяет 120 или 130 миллионов евро, мы вложим 400 миллионов и распределим между клубами. Мы сможем генерировать такие деньги на спасение футбола. УЕФА работает над реформированием Лиги чемпионов. Но нового формата никто не понимает. Он не приносит дохода. Исключение из еврокубков? Расслабьтесь. Этого не произойдет. Никто не накажет и игроков сборных. Это лишь рефлекс монополии. Да, УЕФА монополист. А он должен быть прозрачным. Не нужно нам угрожать. Никто ничего плохого не сделал. Мы думаем, что формат УЕФА не работает. Вот и все. Закон защищает нас от исключения из Лиги чемпионов. Не буду вдаваться в юридические вопросы. Это невозможно. Нужно вести диалог, а не угрожать. Мы предложили формат, который спасет футбол. УЕФА же не отличается прозрачностью. Время монополии закончилось. Футбол на грани банкротства. Я знаю, сколько зарабатывает Леброн Джеймс, потому что его зарплата публична. Но я не знаю, сколько зарабатывает президент УЕФА . Я верю в прозрачность. Мы снизили наши зарплаты в «Реале». Моя зарплата всем известна.

Довольно лукавое утверждение, особенно в контексте того, как Аньелли уверял Чеферина, что все в порядке, а Вудворд обсуждал с УЕФА реформу Лиги чемпионов. И тут такое решение. Слабо похоже на то, что 12 бунтовщиков хотят диалога. Это больше напоминает переворот. Причем переворот со стороны богатых ради богатых. Кажется, такой революции еще не было, и есть сомнения в том, что она может быть успешной даже в теории.

Также Перес высказался об отсутствии «Баварии» и ПСЖ в списке:

На данный момент мы не приглашали ПСЖ . Мы начинаем с 12 клубов-основателей. Думаем, что ПСЖ сможет к нам присоединиться. Но я не могу забегать вперед. С немецкими двумя топ-клубами тоже не обсуждали этого. У нас есть 12 клубов, но может быть и 15. Почему бы не выиграть и клубам не из числа основателей? Они могут побороться за одно из гостевых мест. Можно создать вторую лигу или что-то подобное. И «Наполи» с «Ромой» тоже получат шанс на участие. Если не в одном году, то в другом. Но основные деньги будут приносить 15 команд, которые станут играть друг с другом каждую неделю. Это величайшее зрелище. Некоторые говорят, что это турнир для богатых, но это не так. Мы делаем это ради спасения футбола. Мы не позволим футболу исчезнуть.

Есть сомнение, что после всего случившегося та же «Бавария» захочет в этом участвовать. Карл-Хайнц Румменигге уже назвал Суперлигу большой ошибкой. В этом же духе высказались другие боссы.