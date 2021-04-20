Фанаты «Челси» заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном»

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20 апреля 2021, 20:57

Болельщики «Челси» выступили с акцией протеста против вступления клуба в Суперлигу.

Перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» тысячи фанатов лондонской команды вышли на улицы с плакатами в знак протеста против такого решения клуба. Через час «Челси» должен провести игру с «Брайтоном», однако болельщики заблокировали клубный автобус и въезд на территорию «Стэмфорд Бридж». Футболисты «синих» всё ещё не могут попасть на стадион.