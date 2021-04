Фанаты «Челси» заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном»

Болельщики «Челси» выступили с акцией протеста против вступления клуба в Суперлигу.

Перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» тысячи фанатов лондонской команды вышли на улицы с плакатами в знак протеста против такого решения клуба. Через час «Челси» должен провести игру с «Брайтоном», однако болельщики заблокировали клубный автобус и въезд на территорию «Стэмфорд Бридж». Футболисты «синих» всё ещё не могут попасть на стадион.

Fury from Chelsea supporters over the Super League plans. This isn't a small thing. pic.twitter.com/by7rtMJli3