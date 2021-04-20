ГлавнаяНовости

Фанаты «Челси» заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном»

20 апреля 2021, 20:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Болельщики «Челси» выступили с акцией протеста против вступления клуба в Суперлигу.

Перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» тысячи фанатов лондонской команды вышли на улицы с плакатами в знак протеста против такого решения клуба. Через час «Челси» должен провести игру с «Брайтоном», однако болельщики заблокировали клубный автобус и въезд на территорию «Стэмфорд Бридж». Футболисты «синих» всё ещё не могут попасть на стадион.

Все новости
СлухиБывший игрок «Ростова» Канга, возможно, старше своего возраста на 5 лет
Вчера, 09:56 Комментарии21
Сын Пирло: «Мне ежедневно угрожают в социальных сетях»
27 апреля Комментарии7
Кантона: «Жалею, что не ударил болельщика „Кристал Пэлас“ ещё сильнее»
26 апреля Комментарии4
А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»
25 апреля Комментарии39
ЦСКА — «Спартаку»: «Башкирский мёд так в голову ударил?»
25 апреля Комментарии48
«Спартак»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
25 апреля Комментарии99
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ shlifen (раскрыть)
20 апреля в 21:33
Для Рима..я сам вот живой был на Римском дерби,там победа в дерби выше чем победа в кубке Италии.....я был на секторе Лацио.......это просто адреналин а когда Бенито баннер достали я просто афигел и спалили еще плакат с марксом.....Не мы так не можем на Карпаты_Киев)))))
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 21:31
По Европе дорого ездить, лучше только по Англии.
dzvinka
dzvinka
20 апреля в 21:28
это не здешние терпилы у телевизора, нормас.
shlifen
shlifen
20 апреля в 21:21, ред.
Возможно не всем фанатам топовых английских клубов из стран бывшего СССР понятен протест британских фанатов - но в том и суть. Для местных (британцев тобишь) куда важнее их собственная АНГЛИЙСКАЯ лига, и для многих из них победа в АПЛ важнее/престижнее, не то что победы в Супер-лиге (которая толком и не родилась ещё), а даже победы в ЛЧ. Потому этот "местечковый патриотизм" мне весьма понятен. И думаю подобная же ситуация будет и с другими клубами АПЛ пожелавшими играть в Супер-Лиге...

Для многих фанов в Лондоне не так важно, обыграл их клуб Барселону/Ювентус/Атлетико в международных матчах (хоть в ЛЧ, хоть в СЛ), как важно чтобы их клуб обыгрывал соседей по Лондону из Арсенала/Тоттенхема/Челси/Вест Хэма и т.д. Вот что предстоит понять многим фанатам из наших стран. =)
Для фанов важнее, кто сегодня сильнее Эвертон или Ливерпуль, нежели победитель пары Ливерпуль-Реал... =)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 21:05
Нынешняя система это и есть капитализм .Так кто тебе сказал что они не будут биться против Фулхэма ?
Stalker-ato
Stalker-ato
20 апреля в 21:03
Правильно парни-футбол это то,что нас объединяет и разъединяет но делает сильнее,я вот хочу переодически с соседями из Фулхэма бится,нафиг вашу суперлигу,тока old school и ультра-правые идеи!!!!
КАПИТАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 20:59
Поддерживаю фанатское движение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100