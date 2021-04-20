Фанаты «Челси» заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном»

Болельщики «Челси» выступили с акцией протеста против вступления клуба в Суперлигу.
Перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» тысячи фанатов лондонской команды вышли на улицы с плакатами в знак протеста против такого решения клуба. Через час «Челси» должен провести игру с «Брайтоном», однако болельщики заблокировали клубный автобус и въезд на территорию «Стэмфорд Бридж». Футболисты «синих» всё ещё не могут попасть на стадион.
Fury from Chelsea supporters over the Super League plans. This isn't a small thing. pic.twitter.com/by7rtMJli3— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 20, 2021
Для многих фанов в Лондоне не так важно, обыграл их клуб Барселону/Ювентус/Атлетико в международных матчах (хоть в ЛЧ, хоть в СЛ), как важно чтобы их клуб обыгрывал соседей по Лондону из Арсенала/Тоттенхема/Челси/Вест Хэма и т.д. Вот что предстоит понять многим фанатам из наших стран. =)
Для фанов важнее, кто сегодня сильнее Эвертон или Ливерпуль, нежели победитель пары Ливерпуль-Реал... =)
Для многих фанов в Лондоне не так важно, обыграл их клуб Барселону/Ювентус/Атлетико в международных матчах (хоть в ЛЧ, хоть в СЛ), как важно чтобы их клуб обыгрывал соседей по Лондону из Арсенала/Тоттенхема/Челси/Вест Хэма и т.д. Вот что предстоит понять многим фанатам из наших стран. =)
Для фанов важнее, кто сегодня сильнее Эвертон или Ливерпуль, нежели победитель пары Ливерпуль-Реал... =)