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Магуайр вступил в конфликт с Вудвордом из-за участия МЮ в Суперлиге

20 апреля 2021, 14:08

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выразили недовольство после известия о решении клуба участвовать в Суперлиге.

Игроки МЮ остались недовольны тем фактом, что клуб заблаговременно не сообщил им о своем решении.

Журналист Майк Киган в твиттере сообщает, что капитан команды Харри Магуайр на встрече с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом вступил с менеджером в конфликт.

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lobsterdam
lobsterdam
21 апреля в 10:59
и после этого Эдди ушел в отставку...
dzvinka
dzvinka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 20:10, ред.
думаю обама не станет разрывать, он ведь остался чтобы стать легендой)))
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 17:58
Все правильно.Так и должен поступать капитан.
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 15:52
Этой лиге не долго жить, если вообще жить.
Игроков отлучат от ЧЕ, ЧМ, еврокубков, внутренних чемпионатов и через год эти с позволения команды будут представлять из себя середняков европейского футбола. Кто будет в них играть? Игроки кто любят деньги, а не футбол, ветераны, ну и те кто не надеяться попасть в сборную своей страны.
Немцы и французы сразу это поняли.
UnnoPeso
UnnoPeso
20 апреля в 14:54
Ахахахах!! Бревно кусает руку которая его кормит. Эта бездарь действительно считает, что 70+ мл заплаченных за него, зарплата, бонусы агенту, были взяты из кармана УЕФА и ФИФА?
Верг
Верг
20 апреля в 14:39, ред.
"Игра за сборную,или 10 млн евро премиальных в год,игра за сборную или тонна бабосов ежегодно в суперлиге на нос, Эй Вудвард,прости братишка, был неправ" - МАкгуаир,копетан
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
20 апреля в 14:37
Ну по..й. если не хочет играть в суперлиге пусть пойдет условный Шефильд. Только перед уходом придется заплатит неустойку
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
20 апреля в 14:31
Я вообще думаю, что игроки могут спокойно контракты разрывать теперь с клубами Суперлиги... Они банально не подписывались там играть, а плюс им еще и будет запрещено играть в сборных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 14:29, ред.
И это всё объяснимо.
Кому интересна перспектива быть отстраненым от участия в сборной своей страны? А УЕФА запросто может это сделать.
Да и играть каждый тур против таких же денежных мешков мало кому охота...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 14:28
Эд думал , что футболисты на радостях его на руках носить будут, вышло все наоборот. Игроки не все готовы участвовать в этом мутном мероприятии, которое было затеяно в пожарном порядке. Так что создателям этой супер лиги еще придется с футболистами разбираться.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 14:24
Бруно тоже недволен!Сдается мне много судов будет)
drug01
drug01
20 апреля в 14:19
Теперь будет борьба
beefs
beefs
20 апреля в 14:17
это только начало, еще много копий будет сломано...
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