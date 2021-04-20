Магуайр вступил в конфликт с Вудвордом из-за участия МЮ в Суперлиге

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выразили недовольство после известия о решении клуба участвовать в Суперлиге.
Игроки МЮ остались недовольны тем фактом, что клуб заблаговременно не сообщил им о своем решении.
Журналист Майк Киган в твиттере сообщает, что капитан команды Харри Магуайр на встрече с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом вступил с менеджером в конфликт.
https://www.youtube.com/watch?v=6uMhFsKP2AQ
Игроков отлучат от ЧЕ, ЧМ, еврокубков, внутренних чемпионатов и через год эти с позволения команды будут представлять из себя середняков европейского футбола. Кто будет в них играть? Игроки кто любят деньги, а не футбол, ветераны, ну и те кто не надеяться попасть в сборную своей страны.
Немцы и французы сразу это поняли.
Игроков отлучат от ЧЕ, ЧМ, еврокубков, внутренних чемпионатов и через год эти с позволения команды будут представлять из себя середняков европейского футбола. Кто будет в них играть? Игроки кто любят деньги, а не футбол, ветераны, ну и те кто не надеяться попасть в сборную своей страны.
Немцы и французы сразу это поняли.
Кому интересна перспектива быть отстраненым от участия в сборной своей страны? А УЕФА запросто может это сделать.
Да и играть каждый тур против таких же денежных мешков мало кому охота...
Кому интересна перспектива быть отстраненым от участия в сборной своей страны? А УЕФА запросто может это сделать.
Да и играть каждый тур против таких же денежных мешков мало кому охота...