Магуайр вступил в конфликт с Вудвордом из-за участия МЮ в Суперлиге

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20 апреля 2021, 14:08

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выразили недовольство после известия о решении клуба участвовать в Суперлиге.

Игроки МЮ остались недовольны тем фактом, что клуб заблаговременно не сообщил им о своем решении.

Журналист Майк Киган в твиттере сообщает, что капитан команды на встрече с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом вступил с менеджером в конфликт.