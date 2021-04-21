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Клубам АПЛ грозило отстранение от национальных турниров из-за Суперлиги

21 апреля 2021, 02:34

Топ-клубы АПЛ приняли решение покинуть Суперлигу Европы под давлением правительства Великобритании, информирует источник.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» о том, что им грозит исключение из всех национальных турниров в случае участия этих клубов в Суперлиге.

Отмечается, что важную роль в решении клубов отказаться от выступлений в новом турнире сыграло правительство Великобритании, которое выразило готовность поддержать FA соответствующими изменениями в законодательстве.

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cska1948
cska1948
21 апреля в 11:23
Одной из главных особенностей английского характера является приверженность традициям. Вот английские болельщики и взбунтовались! Как это хозяева клубов осмелились лишить их традиционного созерцания своих любимцев в кубковых играх, играх за сборную!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
21 апреля в 11:21
Перес и Аньелли - зачинщики,а топари АПЛа решили поддержать их и не более.
Наказывать тогда надо не только англо-саксов,которые по сути вообще никуда не вступали,ведь это народ проживающий на территории Германии,а именно британцы в составе сикс решили вступить,так вот туда Барсу,Реал и Атлетов, Милан Интер и Юве.
Уефа прекрасно понимает,что если эти клубы исключат, кому же впаривать права на трансляцию ЛЧ? Так что это защитная реакция устаканившихся коррупционеров,против новоиспечённых,как говорится борьба за Олимп.Кстати учитывая,что у новеньких денюжки водятся,то они могут на Фифа натравить антимонопольный комитет и выиграть дело.Опять же с удовольствием буду смотреть СуперЛигу,чем не смотреть Лигу Наций.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
21 апреля в 11:14
я против создания СЛ под надзором Переса и Аньелли,но вот даже если бы исключили эти клубы из АПЛ,то по сути в отсутствии этих топ-клубов, права на трансляцию стоили бы символично. Сити Юнайтед,Челси,Арсенал,Ливерпуль и Шпоры - вот что смотрит МИР, остальные клубы андердоги современности.Серия А это Милан,Юве,Интер ну ещё может столичные Рома и Лацио из провинции Фиалки - остальные не имеют никакого веса. Бунда это Бавария Дортмунд,остальные клубы с переменным успехом.Лига1 ПСЖ, Лион, Марсель, ЛаЛига Барса,Реал,Матрас и Севилья. 4 страны по 5 клубов вот вам и топ-20. Если эти команды исключат из чемпионатов,то это будет плюс для СЛ,НО ПОКА КАК МЫ ВИДИМ ОНА СЫРОВАТА. По праву эти клубы могут диктовать свои условия.как федерации местного,так и международного значения.Изгнать эти клубы из чемпионата - равносильно пилить сук на котором сидишь и в большей степени это всего лишь угрозы. И согласитесь смотреть СуперЛигу будет значительнее интересней,чем Лигу Наций.Просто время подобрали не очень хорошее,ведь стадионы закрыты... Если бы клубы типа не исключили из чемпионатов,то болелы АПЛа не сильно возмущались,но я сомневаюсь,что бы федерация пошла на такие меры - это же джек-пот.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 09:44
...и они сразу поняли ценность национального турнира! Это нашим "эуропейцам без носовых платков" для раздумья."Воздух начинают ощущать,когда его не хватает".
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 05:02
Вот сейчас один за одним клубы АПЛ делают заявление о выходе из "мыльного пузыря", который лопнул. И все как один делают заявление, что прислушались к своим болельщикам, но где они были раньше, почему не думали о болельщиках? Их интересовали только большие деньги, которые им пообещали. А испугало их исключение из всех турниров, а не любовь к своим болельщикам.
Неприятная история.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 04:47
Англосаксов надо наказывать за такие вещи, отстранить от еврокубков и ЧЕ.
ОПС
ОПС
21 апреля в 02:59
Все, что не делается, все к лучшему.
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