Клубам АПЛ грозило отстранение от национальных турниров из-за Суперлиги

Топ-клубы АПЛ приняли решение покинуть Суперлигу Европы под давлением правительства Великобритании, информирует источник.
Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» о том, что им грозит исключение из всех национальных турниров в случае участия этих клубов в Суперлиге.
Отмечается, что важную роль в решении клубов отказаться от выступлений в новом турнире сыграло правительство Великобритании, которое выразило готовность поддержать FA соответствующими изменениями в законодательстве.
Наказывать тогда надо не только англо-саксов,которые по сути вообще никуда не вступали,ведь это народ проживающий на территории Германии,а именно британцы в составе сикс решили вступить,так вот туда Барсу,Реал и Атлетов, Милан Интер и Юве.
Уефа прекрасно понимает,что если эти клубы исключат, кому же впаривать права на трансляцию ЛЧ? Так что это защитная реакция устаканившихся коррупционеров,против новоиспечённых,как говорится борьба за Олимп.Кстати учитывая,что у новеньких денюжки водятся,то они могут на Фифа натравить антимонопольный комитет и выиграть дело.Опять же с удовольствием буду смотреть СуперЛигу,чем не смотреть Лигу Наций.
Наказывать тогда надо не только англо-саксов,которые по сути вообще никуда не вступали,ведь это народ проживающий на территории Германии,а именно британцы в составе сикс решили вступить,так вот туда Барсу,Реал и Атлетов, Милан Интер и Юве.
Уефа прекрасно понимает,что если эти клубы исключат, кому же впаривать права на трансляцию ЛЧ? Так что это защитная реакция устаканившихся коррупционеров,против новоиспечённых,как говорится борьба за Олимп.Кстати учитывая,что у новеньких денюжки водятся,то они могут на Фифа натравить антимонопольный комитет и выиграть дело.Опять же с удовольствием буду смотреть СуперЛигу,чем не смотреть Лигу Наций.
Неприятная история.
Неприятная история.