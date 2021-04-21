Клубам АПЛ грозило отстранение от национальных турниров из-за Суперлиги

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21 апреля 2021, 02:34

Топ-клубы АПЛ приняли решение покинуть Суперлигу Европы под давлением правительства Великобритании, информирует источник.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» о том, что им грозит исключение из всех национальных турниров в случае участия этих клубов в Суперлиге.

Отмечается, что важную роль в решении клубов отказаться от выступлений в новом турнире сыграло правительство Великобритании, которое выразило готовность поддержать FA соответствующими изменениями в законодательстве.