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«Рубин»: «Мы полностью поддерживаем политику Хачатурянца»

20 апреля 2021, 13:59

«Рубин» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

Футбольный клуб «Рубин» полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения. Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жёсткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка.

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 15:07
Зенит не будет прогибаться?Или ему это не нужно,пошли место в Суперлиге покупать?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 14:03
Прогибы пошли косяком...
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