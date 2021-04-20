«Рубин»: «Мы полностью поддерживаем политику Хачатурянца»

«Рубин» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

Футбольный клуб «Рубин» полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения. Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жёсткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка.