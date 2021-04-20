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ЦСКА поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца

20 апреля 2021, 13:15

ЦСКА на официальном сайте опубликовал заявление, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

ПФК ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных. Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!

Ранее с аналогичным заявлением выступили «Ростов» и «Спартак».

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Все комментарии
drug01
drug01
22 апреля в 13:02
Меньше ошибок больше голов
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 14:57
Давно пора лиге избавиться от этого коррумпированного судейского антиквариата.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 14:48
А где были раньше в нулевых, начале десятых, когда зародился термин "чемоданчик Гинера"? Да тогда были деньги, а теперь у Гинера забрали клуб, теперь можно и за честный футбол или это опять хитрая комбинация старого хитрого еврея?
Prichal
Prichal
20 апреля в 14:40
У Локомотива Сухина, у цска Стельмах. Футболом мало кто интересуется.
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 13:39
Судьи тоже люди.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 апреля в 13:35
Припомнилось прошлогоднее судейство Вилкова на матче Сочи -- ЦСКА ( разбитый нос Чалова в штрафной Сочи ). Награда нашла героя., Бог наказал за грехи ))).
Tostao
Tostao
20 апреля в 13:30
Ашот:
"Мы будем прямо таки нещадно бороться с судьями, живущими на, допустим, нетрудовые доходы!"
Romkurch
Romkurch
20 апреля в 13:26
цска это все равно не поможет. Середняк должен быть в середине.
Legend 6
Legend 6
20 апреля в 13:24
Своим заявлением ЦСКА значительно повысил свои шансы занять высокое место в турнирной таблице.
drug01
drug01
20 апреля в 13:18
Надо с судьями ладить
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