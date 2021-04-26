Калакуцкий оценил укомплектованность «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий оценил укомплектованность своей команды.
Конечно, из-за расширения ФНЛ до 22 команд и успехов в Кубке мы играем в очень плотном графике, игрокам и тренерскому штабу приходится тяжело. Но на мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде – 25. Три вратаря, по два футболиста на каждую полевую позицию, плюс молодые игроки. У нас в заявке 28 игроков, не учитывая Сергея Корниленко, который скоро проведет за «Крылья» прощальный матч.
У нас три вратаря – Ломаев, Овсянников, Фролов. Справа в защите могут сыграть Зеффан и Полуяхтов, в центре обороны – Чернов, Солдатенков, Божин, Карпов, слева – Горшков, Комбаров. Прищепа может сыграть и в центре, и слева.
В центре полузащиты есть Витюгов, Алвеш, Якуба, Гацкан, Хади, молодой Смирнов. Слева Зиньковский, можно сюда отнести и Ефремова. Справа Ежов и Кабутов. На позиции «десятки» Сарвели, Цыпченко, молодой Тюрин. В нападении Сергеев и Голенков, также есть универсал Канунников. По два игрока как минимум, в большинстве позиций – по три варианта. При этом у нас еще есть вторая команда в ПФЛ. О каком недокомплекте можно вести речь?
Напомним, что в скором времени «Крылья» сыграют в финале Кубка России.