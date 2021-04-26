Калакуцкий оценил укомплектованность «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий оценил укомплектованность своей команды.

Конечно, из-за расширения ФНЛ до 22 команд и успехов в Кубке мы играем в очень плотном графике, игрокам и тренерскому штабу приходится тяжело. Но на мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде – 25. Три вратаря, по два футболиста на каждую полевую позицию, плюс молодые игроки. У нас в заявке 28 игроков, не учитывая Сергея Корниленко, который скоро проведет за «Крылья» прощальный матч.

У нас три вратаря – Ломаев, Овсянников, Фролов. Справа в защите могут сыграть Зеффан и Полуяхтов, в центре обороны – Чернов, Солдатенков, Божин, Карпов, слева – Горшков, Комбаров. Прищепа может сыграть и в центре, и слева.