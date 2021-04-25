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Ганчаренко: «Поздравляю команду, давно мы не выигрывали»

25 апреля 2021, 22:41
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ.

Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли более осторожно в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путем замен выравнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали.

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Все комментарии
ABir
ABir
26 апреля в 10:45
Вот и закончилась победная поступь Рубина, а у Ганчаренко с Краснодаром началась. В этом мире все когда-нибудь заканчивается, а потом начинается сново
bolaro
bolaro
26 апреля в 10:02
Ионов из кожи вон лезть после прихода Гончара, как Влашич Оличем
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 09:38
Я почему-то был уверен в победе Краснодара!
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 07:56
Надо же, всё таки это произошло.
mihaluch
mihaluch
26 апреля в 06:34
Всему когда-то приходит конец.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 06:03
Да, мы тоже присоеденяемся и Михайловича с первой победой у руля Краснодара.
ДАША Д
ДАША Д
26 апреля в 04:44
Неожиданная победа после кучи невыразительных матчей.
batman555
batman555
26 апреля в 03:49
Так держать Михалыч
Али Самаркандский
Али Самаркандский
26 апреля в 01:22
Молодцы. Порадовали
25процентный клоун
25процентный клоун
25 апреля в 22:49
Поздравляю Ганчаренко с первой викторией
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 22:47
А концовку смазали. Тут реализация Рубина подвела.
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