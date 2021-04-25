Ганчаренко: «Поздравляю команду, давно мы не выигрывали»

Наставник «Краснодара» прокомментировал победу над «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ .

Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли более осторожно в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путем замен выравнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали.