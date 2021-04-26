Уткин: «Ганчаренко — антоним Олича. Он сержант, и рота у него не первая»

Известный блогер и журналист Василий Уткин сравнил старт карьеры тренеров Виктора Ганчаренко в «Краснодаре» и Ивицы Олича в ЦСКА.
Я говорил, что после ухода Ганчаренко из ЦСКА нет никакого способа быстро оценить Олича. Потому что если выйдет плохо — всё понятно, Олич неопытный тренер, главным не работал… Да этого и хватит. А если хорошо — Олич свой парень, для чего его и взяли в сборную Хорватии вторым, сейчас пришёл в команду, в которой прежний главный определённо потерял контакт с игроками, а именно контакт — премиальное качество Олича…
Так я и воспринимаю работу Ивицы в ЦСКА. Был, конечно, третий шанс, что он скрытый тренерский гений и в нём этот гений разглядели, но кому разглядывать-то. Максим Орешкин умеет управлять деньгами, но не людьми, а прочие ассоциации шире фантазий «Диснея» — орешки грецкие похожи на мозги, а ещё орешками называют мелкий твёрдый кал среднего размера домашнего скота типа баранов. Оличу необходима поддержка. Ему нельзя отказать в полноценной предсезонке.
Но. В этой дилемме есть ещё и Ганчаренко! Вчера он переиграл «Рубин». Именно переиграл. Но давайте применим к приходу Ганчаренко в «Краснодар» ту же логику, которую нахлобучили на Олича в ЦСКА. Ганчаренко пришёл в команду, которой определённо не хватало дисциплины. А он и есть дисциплина, причём в самых простых проявлениях, в том числе. Ганчаренко — антоним Олича; если про Ивицу мы не знаем, на что он способен, и можем предполагать максимум (если оптимисты), то Ганчаренко, напротив, человек с отлично известным потолком, но ниже уровня не опускающийся. Ганчаренко — сержант. Опытный, рота у него не первая. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались и зачем. Что и произошло. Им достался «Рубин» без двух главных игроков этой весны. Проблемы «Рубина», но достался тем не менее тёпленьким. Ситуация для сержанта. Вздрюченный взвод взял высотку. Это уважаемый результат. И это результат честной работы. Ну да, Ганчаренко, конечно, не летёха, но и не ефрейтор, работа соответствует званию. Пока. Он подошёл к ситуации со своими плюсами и минусами. В этом году задач у него уже нет. А у Олича — были. К сиюминутному решению плюсы Олича не подошли. Ну и что, собственно? Это входило в риски. Осенью узнаем, что за орешки нам достались, мы обречены попробовать их на вкус. Жизнь покажет, но за барашками подъедать я побрезгую.
Ранее ЦСКА потерпел поражение в дерби со «Спартаком».
Скажу больше - я подписан на его канал и периодически смотрю его...
Но отношусь нетерпимо к тем случаям, когда публичный человек начинает бравировать терминами и понятиями из той области, в которой он не алё... И не имеет права быть алё... ИМХО... С уважением!
ПиСи... Если Ваша внеблочность пошатнулась (в чём я сомневаюсь 😏) или вдруг что и как, то попробую напомнить про площадку для взаимоуважительного общения...
Скажу больше - я подписан на его канал и периодически смотрю его...
Но отношусь нетерпимо к тем случаям, когда публичный человек начинает бравировать терминами и понятиями из той области, в которой он не алё... И не имеет права быть алё... ИМХО... С уважением!
ПиСи... Если Ваша внеблочность пошатнулась (в чём я сомневаюсь 😏) или вдруг что и как, то попробую напомнить про площадку для взаимоуважительного общения...
Ни в коем случае не сравниваю этих разных людей, но согласитесь Уткин тоже в некотором роде творческий человек...
Ни в коем случае не сравниваю этих разных людей, но согласитесь Уткин тоже в некотором роде творческий человек...
или заслугам ??? Правильно сделали, что уволили Ганчаренко. Нет игры нет прогресса, зачем его держать??? Бабаев объяснил, почему сделали ставку на Олича. И я тоже придерживаюсь этого же . Я и не говорю что Олич это гений, просто есть чувство что будет всё хорошо, только нужно время. Вот и всё, вот так банально, - Верю.
или заслугам ??? Правильно сделали, что уволили Ганчаренко. Нет игры нет прогресса, зачем его держать??? Бабаев объяснил, почему сделали ставку на Олича. И я тоже придерживаюсь этого же . Я и не говорю что Олич это гений, просто есть чувство что будет всё хорошо, только нужно время. Вот и всё, вот так банально, - Верю.
Ганчаренко не умеет делать замены, у него все замены идут во вред команде, так было в играх ЦСКА сколько матчей отдал. И в Краснодаре вели 2:0 с зенитом, а после замен от Ганчаренко отдали победу пропустив 2 гола.
Чтобы узнать кто такой Олич как тренер, надо дать ему время собрать новую команду во всех смыслах, вчера у Олича не могли играть 9 человек из за травм + Кукуян оставил ЦСКА в меньшинстве, хотя перед нарушением Ахметова до этого была рука у мясного.
Так что о тренерском качестве Олича можно будет говорить только после полноценной предсезонки и конечно нужно качественное усиление, Ахметов и Обляков баласт.
Ганчаренко не умеет делать замены, у него все замены идут во вред команде, так было в играх ЦСКА сколько матчей отдал. И в Краснодаре вели 2:0 с зенитом, а после замен от Ганчаренко отдали победу пропустив 2 гола.
Чтобы узнать кто такой Олич как тренер, надо дать ему время собрать новую команду во всех смыслах, вчера у Олича не могли играть 9 человек из за травм + Кукуян оставил ЦСКА в меньшинстве, хотя перед нарушением Ахметова до этого была рука у мясного.
Так что о тренерском качестве Олича можно будет говорить только после полноценной предсезонки и конечно нужно качественное усиление, Ахметов и Обляков баласт.
Два разных человека, совсем два разных клуба, два разных состава игроков, ну и две разные задачи.
Никакого героического поступка не сделал Ганчаренко, что победил Рубин. С таким составом как у Краснодара можно выносить любую команду РПЛ. А у ЦСКА сейчас один из самых слабых составов команд высшей части таблицы, мало того большая часть которые могли бы хоть как-то помочь в игре , отсутствуют по разным причинам. Ганчаренко пришёл в клуб, где было все, команда с достаточно солидным составом игроков имеющая при этом свой почерк, стиль игры. Просто команда вышедшая из под контроля главного тренера .
Пришёл Ганчаренко нашёл нужные слова с командой и начали играть. Ничего сверх гениального ему не пришлось делать. У Олича ситуация совсем противоположная . В ЦСКА работы навалом , перелопатить нужно многое и с составом и с построением игры. Любому болельщику видно ,что ЦСКА сейчас проблемный во всём. Чтобы узнать кто такой Олич как тренер, надо дать ему время собрать новую команду во всех смыслах, НОВУЮ !!! Вообщем как то так. Удачи Оличу в ЦСКА. Время покажет.
Всем Добра !!!
Два разных человека, совсем два разных клуба, два разных состава игроков, ну и две разные задачи.
Никакого героического поступка не сделал Ганчаренко, что победил Рубин. С таким составом как у Краснодара можно выносить любую команду РПЛ. А у ЦСКА сейчас один из самых слабых составов команд высшей части таблицы, мало того большая часть которые могли бы хоть как-то помочь в игре , отсутствуют по разным причинам. Ганчаренко пришёл в клуб, где было все, команда с достаточно солидным составом игроков имеющая при этом свой почерк, стиль игры. Просто команда вышедшая из под контроля главного тренера .
Пришёл Ганчаренко нашёл нужные слова с командой и начали играть. Ничего сверх гениального ему не пришлось делать. У Олича ситуация совсем противоположная . В ЦСКА работы навалом , перелопатить нужно многое и с составом и с построением игры. Любому болельщику видно ,что ЦСКА сейчас проблемный во всём. Чтобы узнать кто такой Олич как тренер, надо дать ему время собрать новую команду во всех смыслах, НОВУЮ !!! Вообщем как то так. Удачи Оличу в ЦСКА. Время покажет.
Всем Добра !!!
Поэтому, все его рассуждения про дисциплину со сносками на армию, роль сержанта и взятие высоты - это бред распухшего мальчика, упавшего со стула...
Поэтому, все его рассуждения про дисциплину со сносками на армию, роль сержанта и взятие высоты - это бред распухшего мальчика, упавшего со стула...
говорит про 39
говорит что не против попробывать на вкус
разбрасывается им везде..
говорит про 39
говорит что не против попробывать на вкус
разбрасывается им везде..