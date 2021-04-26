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Уткин: «Ганчаренко — антоним Олича. Он сержант, и рота у него не первая»

26 апреля 2021, 09:47

Известный блогер и журналист Василий Уткин сравнил старт карьеры тренеров Виктора Ганчаренко в «Краснодаре» и Ивицы Олича в ЦСКА.

Я говорил, что после ухода Ганчаренко из ЦСКА нет никакого способа быстро оценить Олича. Потому что если выйдет плохо — всё понятно, Олич неопытный тренер, главным не работал… Да этого и хватит. А если хорошо — Олич свой парень, для чего его и взяли в сборную Хорватии вторым, сейчас пришёл в команду, в которой прежний главный определённо потерял контакт с игроками, а именно контакт — премиальное качество Олича…

Так я и воспринимаю работу Ивицы в ЦСКА. Был, конечно, третий шанс, что он скрытый тренерский гений и в нём этот гений разглядели, но кому разглядывать-то. Максим Орешкин умеет управлять деньгами, но не людьми, а прочие ассоциации шире фантазий «Диснея» — орешки грецкие похожи на мозги, а ещё орешками называют мелкий твёрдый кал среднего размера домашнего скота типа баранов. Оличу необходима поддержка. Ему нельзя отказать в полноценной предсезонке.

Но. В этой дилемме есть ещё и Ганчаренко! Вчера он переиграл «Рубин». Именно переиграл. Но давайте применим к приходу Ганчаренко в «Краснодар» ту же логику, которую нахлобучили на Олича в ЦСКА. Ганчаренко пришёл в команду, которой определённо не хватало дисциплины. А он и есть дисциплина, причём в самых простых проявлениях, в том числе. Ганчаренко — антоним Олича; если про Ивицу мы не знаем, на что он способен, и можем предполагать максимум (если оптимисты), то Ганчаренко, напротив, человек с отлично известным потолком, но ниже уровня не опускающийся. Ганчаренко — сержант. Опытный, рота у него не первая. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались и зачем. Что и произошло. Им достался «Рубин» без двух главных игроков этой весны. Проблемы «Рубина», но достался тем не менее тёпленьким. Ситуация для сержанта. Вздрюченный взвод взял высотку. Это уважаемый результат. И это результат честной работы. Ну да, Ганчаренко, конечно, не летёха, но и не ефрейтор, работа соответствует званию. Пока. Он подошёл к ситуации со своими плюсами и минусами. В этом году задач у него уже нет. А у Олича — были. К сиюминутному решению плюсы Олича не подошли. Ну и что, собственно? Это входило в риски. Осенью узнаем, что за орешки нам достались, мы обречены попробовать их на вкус. Жизнь покажет, но за барашками подъедать я побрезгую.

Ранее ЦСКА потерпел поражение в дерби со «Спартаком».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
26 апреля в 18:24
Василий никогда не служил в армии, а приводит армейские аналогии, в которых ротой у него командует сержант. Для мамкиных экспертов с дивана и для Василия лично довожу, что ротный это старлей или капитан. Сержант высоту брать не может по определению.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 13:49
Мне так эта история вполне👍)...
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
26 апреля в 13:00
Каждый в своём доме хозяин.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
26 апреля в 12:59
Мне это не интересно, если бы... . Это уже перевёрнутый лист ,история.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 12:55
К сожалению, ответственность за свои действия сегодня несут только "избранные" люди.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 12:52
Тоже верно...но вы никогда уже не узнаете как бы сыграл вчера со Спартаком ЦСКА Ганчаренко...вот такие дела...
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
26 апреля в 12:46
В жизни разные случаи бывают. А в данном случае только время покажет кто был прав.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 12:43
К сожалению неглупые люди иногда принимают глупые решения......
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
26 апреля в 12:37
Я вообще ничего не могу предложить, это исходит из руководства ЦСКА, а я могу лишь высказать своё мнение по решению клуба. Там сидят не глупые люди ,которые принимают то или иное решение. И только они будут нести ответственность за свои действия. Я только лишь поддержал это действие клуба. И выразил надежду на лучшее.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 12:30
Спасибо за напоминание..."остаемся при своих" как любил говаривать один мой знакомый игрок на скачках)...
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
26 апреля в 12:26
Не менее трепетно отношусь к Вашему мнению...
Скажу больше - я подписан на его канал и периодически смотрю его...
Но отношусь нетерпимо к тем случаям, когда публичный человек начинает бравировать терминами и понятиями из той области, в которой он не алё... И не имеет права быть алё... ИМХО... С уважением!
ПиСи... Если Ваша внеблочность пошатнулась (в чём я сомневаюсь 😏) или вдруг что и как, то попробую напомнить про площадку для взаимоуважительного общения...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 12:23
Утка даже болея короновирусом даёт комментарий, надо его изолировать от общества.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 12:20
Предлагаете из команды сделать площадку для экспериментов. Получится - хорошо, не получится - будем искать дальше. Мы в Спартаке это проходим систематически. Желаю успеха.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 12:16
Уважаю ваше мнение...но ...Высоцкий тоже в тюрьме не сидел и на фронте не воевал а какие песни на эти темы👍...
Ни в коем случае не сравниваю этих разных людей, но согласитесь Уткин тоже в некотором роде творческий человек...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 апреля в 12:05
А что если бы Ганчаренко оставили до конца сезона, проблемы рассосались сами собой??? И кто сказал что на 4 5 месте бы остались , по каким таким критериям
или заслугам ??? Правильно сделали, что уволили Ганчаренко. Нет игры нет прогресса, зачем его держать??? Бабаев объяснил, почему сделали ставку на Олича. И я тоже придерживаюсь этого же . Я и не говорю что Олич это гений, просто есть чувство что будет всё хорошо, только нужно время. Вот и всё, вот так банально, - Верю.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 апреля в 11:56, ред.
Время показало что и Ганчар не тренер....вспомни последние результаты в Еврокубках.
Ганчаренко не умеет делать замены, у него все замены идут во вред команде, так было в играх ЦСКА сколько матчей отдал. И в Краснодаре вели 2:0 с зенитом, а после замен от Ганчаренко отдали победу пропустив 2 гола.
Чтобы узнать кто такой Олич как тренер, надо дать ему время собрать новую команду во всех смыслах, вчера у Олича не могли играть 9 человек из за травм + Кукуян оставил ЦСКА в меньшинстве, хотя перед нарушением Ахметова до этого была рука у мясного.
Так что о тренерском качестве Олича можно будет говорить только после полноценной предсезонки и конечно нужно качественное усиление, Ахметов и Обляков баласт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 11:53
У Васи жизненное кредо - поток слов, желательно в своем сочетании не имеющий смысловой нагрузки. Диарея словесная фактически.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
26 апреля в 11:51
Вот именно из-за наличия проблем и не надо было снимать ВМГ. Сезон худо бедно закончили бы на 4- 5 месте. А За это время без эмоций подобрали бы тренера. И новый сезон начали бы с новым. А так бросили нулевого тренера в пекло. Авантюры в футболе не работают. Т.Анри, Ф. Лэмпард, Д. Марадона - доказательства. А их еще десятки. Дилетанты пришли в руководство ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
26 апреля в 11:47
В Казани Ганчар легко переиграл Слуцкого. Ганчар - тренер, пускай не экстра, но тренер, а Олич не тренер вообще, футболист был экстра, а тренер пока 0. Вот и все. Чудес в футболе не бывает.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 апреля в 11:41
Если опять судьи не вмешаются и не оставят ЦСКА опять в меньшинстве!
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 11:40
Видимо задача была что-то написать?!? Так и получилось, - как-то. Зачем вообще их сравнивать?
Два разных человека, совсем два разных клуба, два разных состава игроков, ну и две разные задачи.
Никакого героического поступка не сделал Ганчаренко, что победил Рубин. С таким составом как у Краснодара можно выносить любую команду РПЛ. А у ЦСКА сейчас один из самых слабых составов команд высшей части таблицы, мало того большая часть которые могли бы хоть как-то помочь в игре , отсутствуют по разным причинам. Ганчаренко пришёл в клуб, где было все, команда с достаточно солидным составом игроков имеющая при этом свой почерк, стиль игры. Просто команда вышедшая из под контроля главного тренера .
Пришёл Ганчаренко нашёл нужные слова с командой и начали играть. Ничего сверх гениального ему не пришлось делать. У Олича ситуация совсем противоположная . В ЦСКА работы навалом , перелопатить нужно многое и с составом и с построением игры. Любому болельщику видно ,что ЦСКА сейчас проблемный во всём. Чтобы узнать кто такой Олич как тренер, надо дать ему время собрать новую команду во всех смыслах, НОВУЮ !!! Вообщем как то так. Удачи Оличу в ЦСКА. Время покажет.
Всем Добра !!!
particular
particular
26 апреля в 11:40, ред.
Из Вики про Уткина "...после окончания пятого курса решил взять академический отпуск, чтобы не идти в армию, но так и не вернулся к учёбе, как не пошёл и в армию..."

Поэтому, все его рассуждения про дисциплину со сносками на армию, роль сержанта и взятие высоты - это бред распухшего мальчика, упавшего со стула...
dzvinka
dzvinka
26 апреля в 11:05
уткин...
говорит про 39
говорит что не против попробывать на вкус
разбрасывается им везде..
112910415
112910415
26 апреля в 10:59
Василий за словом в карман не лезет
oncha
oncha
26 апреля в 10:55
Уткин даже не ефрейтор в журналистике, скорее коллаборационист.
Comentarios
Comentarios ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 10:41
Я посмотрел сухую статистику
ABir
ABir
26 апреля в 10:36
Не надо было менять Ганчаренко до конца сезона
cska1948
cska1948 ответ Comentarios (раскрыть)
26 апреля в 10:27
Вы считаете, что выигранные Оличем игры у аутсайдеров чемпионата равнозначны ничьей Краснодара с Зенитом и победой над Рубином?
Comentarios
Comentarios
26 апреля в 10:19
Ну у Гончаренко три игры 1 победа, 1 ничья, 1порожение.. в принципе у Олича статистка схожая 50/50
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
26 апреля в 10:12
Почему? Мне понравилось! То, что Ганчаренко более опытный тренер чем Олич, как говорится, было ясно ещё "вчера". Жизнь доказывает, что замена Ганчаренко на Олича, была чистой воды авантюра!
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