Уткин: «Ганчаренко — антоним Олича. Он сержант, и рота у него не первая»

Известный блогер и журналист Василий Уткин сравнил старт карьеры тренеров в «Краснодаре» и в ЦСКА .

Я говорил, что после ухода Ганчаренко из ЦСКА нет никакого способа быстро оценить Олича. Потому что если выйдет плохо — всё понятно, Олич неопытный тренер, главным не работал… Да этого и хватит. А если хорошо — Олич свой парень, для чего его и взяли в сборную Хорватии вторым, сейчас пришёл в команду, в которой прежний главный определённо потерял контакт с игроками, а именно контакт — премиальное качество Олича…

Так я и воспринимаю работу Ивицы в ЦСКА . Был, конечно, третий шанс, что он скрытый тренерский гений и в нём этот гений разглядели, но кому разглядывать-то. Максим Орешкин умеет управлять деньгами, но не людьми, а прочие ассоциации шире фантазий «Диснея» — орешки грецкие похожи на мозги, а ещё орешками называют мелкий твёрдый кал среднего размера домашнего скота типа баранов. Оличу необходима поддержка. Ему нельзя отказать в полноценной предсезонке.