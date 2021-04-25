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Тикнизян: «Не получилось забить. Это футбол. Так бывает»

25 апреля 2021, 21:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал поражение от «Спартака» в рамках 27-го тура РПЛ.

Да, мы упускаем возможность в очередной раз, к большому сожалению. Концовка складывается не слишком удачно, но не с точки зрения игры, а с точки зрения травм и результатов. Нам нужно абстрагироваться от раскладов в таблице и набрать максимальное количество очков.

Результаты говорят о том, что у нас не лучшее время. До удаления, мне показалось, мы неплохо прессинговали, старались рисковать, но, к сожалению, не получилось забить. Это футбол. Так бывает.

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Все комментарии
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
27 апреля в 13:44
Акинфеев в этом матче был лучшим в команде, а в конкретном эпизоде не видел момент удара из за Васина, а что касается Дивеева то вина его есть, но он действовал в штрафной и видимо с оглядкой на возможное нарушение правил. Всему можно найти оправдания, но в целом команда пока не играет. Так что увы!!!
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
27 апреля в 08:54
Значит, если бы это был не Васин, а условный "Иванов", то вы бы согласились, что и Дивеев, и Акинфеев в этом эпизоде тоже сыграли плохо! Но раз это Васин, то у вас претензий ни к Дивееву ни Акинфееву нет, если можно ВСЁ повесить на дежурного стрелочника? Какая-то НЕ логичная у вас логика!
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 17:19
Если бы у Васина это было в первый раз или во второй, можно было бы согласится. Но к сожалению это в каждом матче с его участием. Так что Оличу предстоит хорошо подумать о составе игроков в межсезонье.
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
26 апреля в 16:48
Если бы ВСЕ защитники не пропускали через себя нападающих, то мы бы с вами и голов в футболе не видели! Но пропускают! Поэтому в футболе есть такое понятие как подстраховка, которую Дивеев не выполнил. И наконец, есть вратарь, который должен выручать, но Акинфеев не то что не выручил, а сам сыграл из рук вон плохо!
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 13:24
Потому что играя против нападающего у бровки он не должен был пропускать его к воротам, а во вторых он перекрыл обзор вратарю во время удара. Акинфеев не видел мяча и интуитивно дёрнулся вправо и естественно уже не смог переложить корпус на вылетающий из под ног Васина мяч в левый угол.
cska1948
cska1948 ответ SHMEL258 (раскрыть)
26 апреля в 09:54
По живому стали резать, когда уволили Босса и Онопко! Ганчаренко с ними работал несколько лет и команда была в призах и в еврокубках! Так что не думаю, что убрать Овчинникова и Онопко, да ещё посреди сезона, была затея Ганчаренко. Также не думаю, что приглашение Рондона было сделано по инициативе Ганчаренко. А венцом этой "резни по живому" стало увольнение самого Ганчаренко! Василий Березуцкий видя какой бардак начался в команде посчитал за благо свалить из неё вместе с Ганчаренко. Как вы думаете, почему молчит Гинер? Да потому, что от него сейчас в команде ничего не зависит, а ругать высшее руководство, как известно, себе дороже...
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
26 апреля в 09:45
Васин привёз гол? А что рядом с Васиным делал Дивеев7 Футбол смотрел? А зачем Игорь стал валиться в правый угол? Ведь у Ларссона удар НЕ получился и мяч еле-еле вполз в ворота рядом с левой ногой Игоря! Не стал бы Игорь преждевременно дёргаться, то и гола бы НЕ БЫЛО! Так что вина в голе коллективная, но больше виноват Акинфеев!
112910415
112910415
26 апреля в 08:19
без сильной перезагрузки дело не пойдёт
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 23:21
Играет полурезевный состав потому и такой результат.
SHMEL258
SHMEL258
25 апреля в 22:26
Провальный сезон. Нужно многое менять в команде, а где-то и резать по живому...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 22:20
Многое не получилось, счёт по игре
isamsn
isamsn
25 апреля в 21:39
Состав конечно сегодня на поле в связи с издержками был откровенно слабый. Что в обороне,что в центре поля. Обляков с Ахметовым передачу толково сделать не могут и постоянно теряют мяч. Мардишвили не защитник, ошибался грубо, особенно в конце игры. Васин в очередной раз привёз гол. Ну а игрок одного момента Рондон миссию не выполнил и фактически команда играла за минусом двух игроков.
Союзник противников
Союзник противников
25 апреля в 21:30
Учитывая,что который раз,то возникает вопрос:Почему за вонючую победу вы получаете премиальные,а за бездарные поражения штрафов нет? Особенно за промахи с 7 метров.А тех,кто получает 20 тысяч,за плохо выполненную работу штрафуют.
ermak6848
ermak6848
25 апреля в 21:22
на гауптвахту вместе с тренером армейев отправить...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ particular (раскрыть)
25 апреля в 21:14
Тут больше вопросов к руководству и четырежды лучшему. прошлым летом надо было ревизию начинать, а зимой заканчивать.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 21:11
Наир сегодня , выйдя на замену, ничем себя не проявил. Вообще молодые перестали прогрессировать, а кое кто вообще деградирует. Команде нужна свежая кровь, да и от туристов пора избавляться. Многие решили , что они незаменимы, а это они зря. Олич , надеюсь, церемониться не будет. Ведь только скудность скамейки вынуждает его выпускать игроков , которые явно не тянут.
Ждем перемен.
Всем здоровья.
particular
particular
25 апреля в 21:09, ред.
27 игр, 9 поражений... То х@й длинный, то рубаха короткая... И так весь сезон...
А чё, - профессионалы... Бывает...
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