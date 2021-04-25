Тикнизян: «Не получилось забить. Это футбол. Так бывает»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение от «Спартака» в рамках 27-го тура РПЛ .

Да, мы упускаем возможность в очередной раз, к большому сожалению. Концовка складывается не слишком удачно, но не с точки зрения игры, а с точки зрения травм и результатов. Нам нужно абстрагироваться от раскладов в таблице и набрать максимальное количество очков.

Результаты говорят о том, что у нас не лучшее время. До удаления, мне показалось, мы неплохо прессинговали, старались рисковать, но, к сожалению, не получилось забить. Это футбол. Так бывает.