ГлавнаяНовости

Губерниев: «Думаю, что „Спартак“ уже выгнал того, кто написал этот твит»

26 апреля 2021, 01:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку «Спартака» с ЦСКА в твиттере после московского дерби.

Твит «Спартака»? Несолидно как-то. Но иногда, знаете, как бывает: работает большая бригада, а кто-нибудь из этого общего ряда выбивается. Но, конечно, это очень странно — сбиваться на «конюшню». Для солидной команды это мелковато. Думаю, они уже выгнали того, кто это написал.

Что касается возможного наказания за такой пост, то здесь мне сложно сказать, я же не работаю в комитете по этике. В любом случае сейчас могут начаться переобувания, как часто это бывает у нас, когда люди что-то такое напишут. Но я не удивлюсь, что человек, который это сделал, уже ищет себе работу. А может, наоборот, его повысят и он будет топ-менеджером одной большой нефтяной компании. Поэтому тут сложно угадать — иногда карьеры делаются стремительно. Но в целом, конечно, это глупость.

Ответ ЦСКА меня тоже не впечатлил. Без чувства юмора и там, и там. Вот я человек с чувством юмора, и мне кажется, что ребятам надо быть немного потоньше. Пусть смотрят мои блистательные эфиры, мы там расскажем, как все это надо делать.

Все новости
Жамалетдинов: «Игра с ЦСКА является принципиальной для меня»
Вчера, 17:01 Комментарии18
Андрей Мостовой: «Надеюсь ещё позабивать»
Вчера, 16:44 Комментарии6
Булыкин — об уходе из «Локо»: «Планирую попробовать себя в новой сфере»
Вчера, 15:33 Комментарии8
Депутат Госдумы: «Админресурс присутствует и играет негативную роль»
Вчера, 14:47 Комментарии7
Зотов — о матче с «Динамо»: «Вся команда готовится только к победе»
Вчера, 14:25 Комментарии3
«Енисей» отреагировал на слухи, что Игнашевич может возглавить клуб
Вчера, 14:23 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
26 апреля в 18:20
Твиттер Спартака это все начал.Я против таких резких высказываний и шуток. Другие Спартаковцы многие тоже осудили этот глупый наш твитт. Но перлы самого Губера это тоже дичь.За шутку или не шутку про Малафеева его уже нужно было убрать. Но он прав, карьеры у нас непонятно как делаются.
rubinovyi2
rubinovyi2
26 апреля в 12:21, ред.
"Без чувства юмора и там, и там. Вот я человек с чувством юмора, и мне кажется, что ребятам надо быть немного потоньше. Пусть смотрят мои блистательные эфиры, мы там расскажем, как все это надо делать."


Да уж,обхохочешься....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
26 апреля в 11:44
    makkie
    makkie
    26 апреля в 11:19
    Ой, смотрите-ка, Губерниев советы раздаёт.
    Я вот прекрасно помню его слова про "77 в воротах" в адрес Малафеева, а как взяли за жабры - жалкие попытки "переобуться" на тему биатлона. И что, кто-то отстранил Губерниева от эфиров? Нет!
    Вот пусть молчит!
    ABir
    ABir
    26 апреля в 10:31
    Ну назвали и назвали, пообижались и забыли. Зачем эту тему второй день педалировать. Или больше обсудить нечего. Понятно Губерниевым : биатлон закончился, но другим-то зачем это нужно?
    LOpp
    LOpp
    26 апреля в 10:24
    медиа служба Спартака повела себя не красиво, надо уважать соперника и не опускаться до уровня хабалок
    mortid
    mortid
    26 апреля в 09:04
    В своих глазах брёвна не видят, а сидят осуждают кого-то. Что за людишки мерзопакостные, только и умеют подлизать кому надо и осудить.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 апреля в 08:18
    Не дня без какого нибудь скандала
    beefs
    beefs
    26 апреля в 08:18
    Молодец, прекрасный пиарход...
    Ironigor
    Ironigor
    26 апреля в 08:05
    Были времена, а теперь моменты !!!
    Таки да , товарищ Губерниев .
    dr.dimas
    dr.dimas
    26 апреля в 07:54
    биатлонист стал прям во всём разбираться :)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    26 апреля в 07:49
    Думаю этому писаке когда-нибудь очень сильно отрыгнётся...
    П.Пар
    П.Пар
    26 апреля в 07:46
    Про г-на Губерниева можно смело сказать: чья бы корова мычала, а чья бы и помолчала. Этот экстазный орёл выдал в эфир столько дикой ахинеи, что поневоле задумываешься отчего он ещё в таком фаворе у Тины Конделаки
    за
    за
    26 апреля в 07:44
    А не Губерниев ли написал этот твит? )))
    Futurista
    Futurista ответ Блоссия (раскрыть)
    26 апреля в 07:23
    С такой наглой рожей швейцаром не возьмут...
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    26 апреля в 07:10
    Это точно, есть бригада, а в ней есть Губерниев.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    26 апреля в 07:02
    Дураков везде хватает.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    26 апреля в 06:58
    Я что-то пропустил?
    Блоссия
    Блоссия
    26 апреля в 06:51
    Дима, тебе после своих комментариев на тв (взять хотя бы "Экхольм на лежке хороша, 87% попаданий, ну она воообще хороша, и стоя, и лежа. Спросите у ее мужа, он знает." ) в приличном обществе не с микрофоном бегать пришлось бы, а максимум дверь где-нибудь в униформе швейцара открывать-закрывать .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    26 апреля в 06:35
    Губерниев пусть сам смотрит свои "блистательные" эфиры, а противостояние в твиттере было гораздо увлекательнее происходящего на поле действа....
    sir_Alex
    sir_Alex
    26 апреля в 06:19
    Может, это Губерниев написал? 😉
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 апреля в 06:09
      Эдмон
      Эдмон
      26 апреля в 05:54
      ну да конечно дождешься от них
      VAN ARM
      VAN ARM
      26 апреля в 05:48
      нашелся главный спец))))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      26 апреля в 05:15
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        26 апреля в 05:10
        Губерниев пусть расскажет про пранк с Вованом и как он там облажался, что потом прощение просил у людей и в Питер боялся ездить. Юморист хренов.
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
        26 апреля в 03:31
        Хамливо Спартаке. Согласен с Губерниевым.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        26 апреля в 03:30
        Да ужжжжж!!! Димуля от скромности не умрет - определенно.
        Баобаб
        Баобаб
        26 апреля в 03:10
        Губеру с его юмором в аншлаге самое место с петросянами и винокурами.
        allemz
        allemz
        26 апреля в 03:05
        Мерзкий горе-комменатор с завышенной самооценкой, да, это всё тот же Губер
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100