Губерниев: «Думаю, что „Спартак“ уже выгнал того, кто написал этот твит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку «Спартака» с ЦСКА в твиттере после московского дерби.

Твит «Спартака»? Несолидно как-то. Но иногда, знаете, как бывает: работает большая бригада, а кто-нибудь из этого общего ряда выбивается. Но, конечно, это очень странно — сбиваться на «конюшню». Для солидной команды это мелковато. Думаю, они уже выгнали того, кто это написал.

Что касается возможного наказания за такой пост, то здесь мне сложно сказать, я же не работаю в комитете по этике. В любом случае сейчас могут начаться переобувания, как часто это бывает у нас, когда люди что-то такое напишут. Но я не удивлюсь, что человек, который это сделал, уже ищет себе работу. А может, наоборот, его повысят и он будет топ-менеджером одной большой нефтяной компании. Поэтому тут сложно угадать — иногда карьеры делаются стремительно. Но в целом, конечно, это глупость.