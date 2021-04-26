Губерниев: «Думаю, что „Спартак“ уже выгнал того, кто написал этот твит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку «Спартака» с ЦСКА в твиттере после московского дерби.
Твит «Спартака»? Несолидно как-то. Но иногда, знаете, как бывает: работает большая бригада, а кто-нибудь из этого общего ряда выбивается. Но, конечно, это очень странно — сбиваться на «конюшню». Для солидной команды это мелковато. Думаю, они уже выгнали того, кто это написал.
Что касается возможного наказания за такой пост, то здесь мне сложно сказать, я же не работаю в комитете по этике. В любом случае сейчас могут начаться переобувания, как часто это бывает у нас, когда люди что-то такое напишут. Но я не удивлюсь, что человек, который это сделал, уже ищет себе работу. А может, наоборот, его повысят и он будет топ-менеджером одной большой нефтяной компании. Поэтому тут сложно угадать — иногда карьеры делаются стремительно. Но в целом, конечно, это глупость.
Ответ ЦСКА меня тоже не впечатлил. Без чувства юмора и там, и там. Вот я человек с чувством юмора, и мне кажется, что ребятам надо быть немного потоньше. Пусть смотрят мои блистательные эфиры, мы там расскажем, как все это надо делать.
Да уж,обхохочешься....
Да уж,обхохочешься....
Я вот прекрасно помню его слова про "77 в воротах" в адрес Малафеева, а как взяли за жабры - жалкие попытки "переобуться" на тему биатлона. И что, кто-то отстранил Губерниева от эфиров? Нет!
Вот пусть молчит!
Я вот прекрасно помню его слова про "77 в воротах" в адрес Малафеева, а как взяли за жабры - жалкие попытки "переобуться" на тему биатлона. И что, кто-то отстранил Губерниева от эфиров? Нет!
Вот пусть молчит!
Таки да , товарищ Губерниев .
Таки да , товарищ Губерниев .