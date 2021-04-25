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Слуцкий: «30% владения мячом в первом тайме? У меня нет ответа»

25 апреля 2021, 22:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче РПЛ.

30% владения мячом в первом тайме? У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что мы говорили об абсолютно других вещах. Но тут и ответственность в таких поединках, и отсутствие опыта таких матчей, когда многое решается в одной игре. Поэтому нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар». Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. То, как мы играли во втором тайме, мы должны были так, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру.

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Сп62
Сп62
26 апреля в 09:25
Специалисты не раз подчёркивали, что быки провалили физику в подготовительный период. Второй тайм это подтвердил ещё раз.
112910415
112910415
26 апреля в 06:55
просто провалились в первой половине матча
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 06:18
ЛВС совсем не в духе после игры, расстроился до ужаса.
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
26 апреля в 05:18
Ну так и надо было сразу выставлять Бакая и мусаева,Кули ты поставил мертвого шата и тупицу зуева которые пешком ходят и не знают что с мячом делать,Нет ЛВС это конкретно ваш просчет,некуй здесь съезжать типо мы о другом разговаривали, хотел от бороны с играть не получилось!Это не бердыевская стена,у нас епанная оборона,у нас просто атака лучше обороны вот и все!У меня до сих пор ховно кипит как можно было так вчера 79аться,целый тайм сидеть на своей половине!Я просто в акуе
batman555
batman555
26 апреля в 03:48
Просто Краснодар сильнее! Вот и всё!
mihaluch
mihaluch
26 апреля в 03:20
Рубин точно прибили в первом тайме.
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 01:02
Да Лёня и у нас нет ответа.
Брулин
Брулин
25 апреля в 23:24
Лёня, по игре это был декласс от Краснодара..... Вам просто повезло, что быки только один забили
протон1
протон1
25 апреля в 23:19
а чем занят КББ кто знает?
Loko best
Loko best
25 апреля в 22:52
Хвича один из самых креативных игроков не то,что в Рубине,а во всей РПЛ,когда его нет,все в атаке упрощается,замедляется,ухудшается.Поэтому с командами равными по классу приходится не сладко.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
25 апреля в 22:50
Хвича для Рубина как Заза Джанашия для Локомотива Юрия Семина. Эхо 1990х.
rubinovyi2
rubinovyi2
25 апреля в 22:48
Нет Хвичи и как буд-то стержень из команды выдернули...((
Есть над чем Левониду призадуматься,что-бы были ответы.
drug01
drug01
25 апреля в 22:38
Счёт по игре
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 22:37
Зато концовку хорошо провели, но реализация подвела.
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