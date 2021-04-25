Слуцкий: «30% владения мячом в первом тайме? У меня нет ответа»

Наставник «Рубина» прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче РПЛ .

30% владения мячом в первом тайме? У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что мы говорили об абсолютно других вещах. Но тут и ответственность в таких поединках, и отсутствие опыта таких матчей, когда многое решается в одной игре. Поэтому нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар». Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. То, как мы играли во втором тайме, мы должны были так, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру.