Гюндоган: «В „Шальке“ дверь захлопнули у меня перед носом»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, как в детстве играл в академии «Шальке». Футболист родился в Гельзенкирхене.

Мне было восемь лет, когда я осознал, насколько груб этот бизнес. Я добился того, о чём мечтает каждый ребенок в Гельзенкирхене. Я играл в академии «Шальке». Я испытывал чувство гордости, просто носить футболку «Шальке» было фантастически.

Когда сезон закончился, «Шальке» меня отпустил. Вернее, расскажу, как я себя чувствовал. Дверь захлопнули прямо перед моим носом. Это был очень тяжелый удар. Через три года «Шальке» хотел, чтобы я вернулся, но я сказал родителям, что не собираюсь туда возвращаться. Я всё ещё испытывал боль от того, как в клубе со мной поступили.