ГлавнаяНовости

Гюндоган: «В „Шальке“ дверь захлопнули у меня перед носом»

30 апреля 2021, 12:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, как в детстве играл в академии «Шальке». Футболист родился в Гельзенкирхене.

Мне было восемь лет, когда я осознал, насколько груб этот бизнес. Я добился того, о чём мечтает каждый ребенок в Гельзенкирхене. Я играл в академии «Шальке». Я испытывал чувство гордости, просто носить футболку «Шальке» было фантастически.

Когда сезон закончился, «Шальке» меня отпустил. Вернее, расскажу, как я себя чувствовал. Дверь захлопнули прямо перед моим носом. Это был очень тяжелый удар. Через три года «Шальке» хотел, чтобы я вернулся, но я сказал родителям, что не собираюсь туда возвращаться. Я всё ещё испытывал боль от того, как в клубе со мной поступили.

Ранее Гюндоган рассказал, что ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде из-за фамилии.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
30 апреля в 12:51
Ну а теперь ты должен радоваться что не просочился в дверную щель этого недостойного своего спонсора клуба ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100