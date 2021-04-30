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Моуриньо: «Не могу дождаться, чтобы начать работать на радиостанции»

30 апреля 2021, 10:20

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подписал контракт с радиостанцией talkSPORT.

Моуриньо станет экспертом на радиостанции во время Евро-2020. Вместе с португальским специалистом работать на talkSPORT будут экс-наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс, бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклер, экс-наставник «Рейнджерс» Элли МакКойст и бывший нападающий сборной Шотландии Алан Бразил.

Моуриньо уже успел поделиться эмоциями от возможности попробовать себя в роли радиоведущего:

talkSPORT — это станция для фанатов, и я не могу дождаться, чтобы присоединиться к ней. Евро-2020 будет фантастическим турниром, и talkSPORT захватит все эмоции для фанатов. Я очень рад быть частью этого.

Моуриньо: «Не могу дождаться, чтобы начать работать на радиостанции»

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Все комментарии
Futurista
Futurista
30 апреля в 11:43
Радиостанция "Троллинг ФМ"...скоро в эфире...
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
30 апреля в 11:10
вот он нащел своего
112910415
112910415
30 апреля в 10:55
главное - энтузиазм !
Elliada
Elliada
30 апреля в 10:41
Конец карьеры.

Топ тренер - тренер - эксперт на телевидении - эксперт на радиостанции.

Куда дальше падать?
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
30 апреля в 10:31
.
sihafazatron
sihafazatron
30 апреля в 10:28, ред.
На автобус фм ему работать)
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