Моуриньо: «Не могу дождаться, чтобы начать работать на радиостанции»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» подписал контракт с радиостанцией talkSPORT.

Моуриньо станет экспертом на радиостанции во время Евро-2020. Вместе с португальским специалистом работать на talkSPORT будут экс-наставник «Манчестер Сити» , бывший полузащитник сборной Англии , экс-наставник «Рейнджерс» и бывший нападающий сборной Шотландии Алан Бразил.

Моуриньо уже успел поделиться эмоциями от возможности попробовать себя в роли радиоведущего:

"It’s something new, it’s incredible.”



𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨



✅ A special Euros with the Special One pic.twitter.com/q0gIiwv79c