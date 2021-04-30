Моуриньо: «Не могу дождаться, чтобы начать работать на радиостанции»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подписал контракт с радиостанцией talkSPORT.
Моуриньо станет экспертом на радиостанции во время Евро-2020. Вместе с португальским специалистом работать на talkSPORT будут экс-наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс, бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклер, экс-наставник «Рейнджерс» Элли МакКойст и бывший нападающий сборной Шотландии Алан Бразил.
Моуриньо уже успел поделиться эмоциями от возможности попробовать себя в роли радиоведущего:
talkSPORT — это станция для фанатов, и я не могу дождаться, чтобы присоединиться к ней. Евро-2020 будет фантастическим турниром, и talkSPORT захватит все эмоции для фанатов. Я очень рад быть частью этого.
"It’s something new, it’s incredible.”— talkSPORT (@talkSPORT) April 30, 2021
𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨
✅ A special Euros with the Special One pic.twitter.com/q0gIiwv79c