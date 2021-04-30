Моуриньо: «Не могу дождаться, чтобы начать работать на радиостанции»

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30 апреля 2021, 10:20

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» подписал контракт с радиостанцией talkSPORT.

Моуриньо станет экспертом на радиостанции во время Евро-2020. Вместе с португальским специалистом работать на talkSPORT будут экс-наставник «Манчестер Сити» , бывший полузащитник сборной Англии , экс-наставник «Рейнджерс» и бывший нападающий сборной Шотландии Алан Бразил.

Моуриньо уже успел поделиться эмоциями от возможности попробовать себя в роли радиоведущего:

talkSPORT — это станция для фанатов, и я не могу дождаться, чтобы присоединиться к ней. Евро-2020 будет фантастическим турниром, и talkSPORT захватит все эмоции для фанатов. Я очень рад быть частью этого.