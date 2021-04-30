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Альбиоль: «Нужно забыть о том, что мы могли обыграть „Арсенал“ 3:0»

30 апреля 2021, 06:01
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал домашнюю победу над «Арсеналом» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Это всё ещё хороший результат. Мы выиграли, но нужно забыть, что счёт мог быть и 3:0. У нас осталось ощущение, что мы могли добиться куда лучшего результата.

В первом тайме мы были лучше «Арсенала». Во второй половине встречи мы могли забить третий гол, но в итоге всё могло вообще закончиться ничьей. Так что это хорошо, что мы поедем в Лондон с преимуществом в счёте.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 06:57
В Лондоне будет сложно.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
30 апреля в 06:54
Можно спокойно проходить дальше, выбрав нужную тактику в ответке.
ДСА
ДСА
30 апреля в 06:38
Шансы у Вильярреал хорошие
shlomo
shlomo
30 апреля в 06:37
Задел есть и это уже не плохо...
beefs
beefs
30 апреля в 06:18
Все решится в Лондоне...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 апреля в 06:13
Перевес небольшой, в ответной игре Арсенал будет злее.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 апреля в 06:04
Даже об этом и не думайте
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