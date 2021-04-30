Альбиоль: «Нужно забыть о том, что мы могли обыграть „Арсенал“ 3:0»

Капитан «Вильярреала» прокомментировал домашнюю победу над «Арсеналом» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Это всё ещё хороший результат. Мы выиграли, но нужно забыть, что счёт мог быть и 3:0. У нас осталось ощущение, что мы могли добиться куда лучшего результата.

В первом тайме мы были лучше «Арсенала». Во второй половине встречи мы могли забить третий гол, но в итоге всё могло вообще закончиться ничьей. Так что это хорошо, что мы поедем в Лондон с преимуществом в счёте.